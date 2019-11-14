В этих булочках как никогда удачное тесто, а начинка настоящая прелесть

Ингредиенты:

Молоко 200 мл

Сахар 2 ч.л.

Дрожжи сухие 1 ч.л.

Мука пшеничная 300 г

Масло растительное 2 ст.л.

Плавленный сыр пластинки 10 шт.

Желтки 1 шт.

Приготовление:

Немного подогрейте молоко, добавьте дрожжи, сахар и дайте им постоять до тех пор, пока не появятся пузырьки.

Затем добавьте масло и просеянную муку.

Замешайте некрутое тесто, накройте его полотенцем, поставьте в теплое место и дайте подняться.

После того как тесто поднимется, обомните его и поделите на 10 равных частей.

Каждый кусок теста раскатайте в тонкие прямоугольные пласты, на один край кладем сыр, а второй край надрезайте.

Затем сверните рулетик (не плотно), начиная с края, где находится сыр, и защипните края.

Булочки выкладывайте на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставьте на 25 минут, накрыв полотенцем.

Затем смазываем их слегка взбитым желтком.

Выпекайте при температуре 200 градусов 15 минут.

Приятного аппетита!!!