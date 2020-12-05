Скатерть-Самобранка

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Выбросила все железные противни и больше не буду их покупать. Рассказываю, почему и что купила взамен

У всех дома точно есть формы из металла для выпечки: классический противень, идущий в комплекте с любой духовкой, разъемные квадратные и круглые формы для тортов.

У меня тоже есть такие, да еще и год назад прикупила новые, но за столь короткий период времени, они превратились в нечто поцарапанное, с трещинами и сколами защитного покрытия.

Взамен старым формам берем новые

формы из нержавеющей стали. Разъемные обычные  формы приходится еще застилать бумагой и прочими материалами, чтобы не вытекало тесто. Здесь все намного лучше – раздвинули кольцо, ни никаких щелей не будет;

Выбросила все железные противни и больше не буду их покупать. Рассказываю, почему и что купила взамен

Обычный противень заменяем стеклянными формами разного размера. Стекло не царапается, на нем не появляются пятна ржавчины, легко и быстро отмываются. Также стеклянные форма можно применять для других целей: морозить продукты в морозильной камере, запекать в духовке, использовать для микроволновой печи, подавать салаты и другие блюда на стол.

Выбросила все железные противни и больше не буду их покупать. Рассказываю, почему и что купила взамен

Не стоит держаться за старые и любимые кухонные  инструменты и посуду. Сегодня можно вполне бюджетно купить разные стеклянные формы, а также изделия из нержавеющей стали.

Выбросила все железные противни и больше не буду их покупать. Рассказываю, почему и что купила взамен

Даже после 2-х часового запекания мяса стеклянная форма отмывается без особого труда и до абсолютно идеального блеска.

При этом оно не царапается и не портится!

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