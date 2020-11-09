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Готовлю вместо шашлыка на Новогодний стол! Свиные рёбрышки по-канадски

Этот рецепт мне посоветовала моя подруга, аргументировав тем, что блюдо подают в одном очень известном ресторане. А если там подают, значит,  ребрышки  стоят того, чтобы попробовать его сделать дома.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свиные ребрышки, 1.200 кг;
  • пюре яблочное, 00 г;
  • кетчуп, 100 г;
  • чеснок сухой, половина ч.л;
  • соевый соус, 4 ст.л4
  • паприка, перец, корица по половине ч.л;
  • сахар коричневый или обычный, 2 ст.л;
  • лимон, половина.

Процесс приготовления

Для начала сделаем соус, чтобы он хорошо настоялся.

Смешиваем яблочное пюре с кетчупом и сахаром, соевым соусом, лимонным соком от половины лимона. Всыпаем еще сухой чеснок, перец и паприку, корицу. Массу хорошо вымешиваем до однородности.

Совет: даже в том случае, если вы не любите корицу, добавьте хоть немного, от ее аромата и вкуса, во многом зависит вкус мяса.

Ребра промываем и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.

Хорошо смазываем ребра соусом и оставляем мариноваться не меньше, чем на 30 минут. Конечно, будет лучше, если мясо будет мариноваться дольше.

Выкладываем ребра на противень, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку.

Запекаем 50 минут.

Вынимаем и убираем фольгу, ставим обратно в духовку, допекаем еще 15 минут,  иногда поливая соусом и соком, которые появляются в форме.

Подаю ребрышки к картофелю по-домашнему, с отварным рисом, тушеными овощами.

Готовлю вместо шашлыка на Новогодний стол! Свиные рёбрышки по-канадски

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