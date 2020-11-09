Готовлю вместо шашлыка на Новогодний стол! Свиные рёбрышки по-канадски

Этот рецепт мне посоветовала моя подруга, аргументировав тем, что блюдо подают в одном очень известном ресторане. А если там подают, значит, ребрышки стоят того, чтобы попробовать его сделать дома.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиные ребрышки, 1.200 кг;
- пюре яблочное, 00 г;
- кетчуп, 100 г;
- чеснок сухой, половина ч.л;
- соевый соус, 4 ст.л4
- паприка, перец, корица по половине ч.л;
- сахар коричневый или обычный, 2 ст.л;
- лимон, половина.
Процесс приготовления
Для начала сделаем соус, чтобы он хорошо настоялся.
Смешиваем яблочное пюре с кетчупом и сахаром, соевым соусом, лимонным соком от половины лимона. Всыпаем еще сухой чеснок, перец и паприку, корицу. Массу хорошо вымешиваем до однородности.
Совет: даже в том случае, если вы не любите корицу, добавьте хоть немного, от ее аромата и вкуса, во многом зависит вкус мяса.
Ребра промываем и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.
Хорошо смазываем ребра соусом и оставляем мариноваться не меньше, чем на 30 минут. Конечно, будет лучше, если мясо будет мариноваться дольше.
Выкладываем ребра на противень, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку.
Запекаем 50 минут.
Вынимаем и убираем фольгу, ставим обратно в духовку, допекаем еще 15 минут, иногда поливая соусом и соком, которые появляются в форме.
Подаю ребрышки к картофелю по-домашнему, с отварным рисом, тушеными овощами.
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