Консервированный редис на зиму. Зимой вся семья уплетает за обе щёки

Консервированный редис на зиму Вы можете употребить в салатах, при мариновании мяса или просто в качестве полезного оформления блюда.

Консервированный редис на зиму: ингредиенты

Вода — 1 ст. л (одна столовая ложка) Редис — 4 кг. (четыре килограмма) Соль — 2 ст. л (две столовые ложки) Яблочный уксус 6% — 2 ст. (два стакана) ??? Петрушка — 40 гр. (сорок грамм) Лист лавровый — 2 гр. (два грамма) Перец горошком — 10 шт. (десять штук)

Как приготовить:

Промойте редис и зелень. Нарежьте редис кружочками, зелень мелко нарубите.

Простерилизуйте банки и выложите туда редис и зелень.

Приготовьте маринад из прочих ингредиентов, доведите до кипения и горячим залейте в банки. Закрутите крышки. переверните, накройте полотенцем и оставьте остывать. Храните в подвале.

Консервированный редис на зиму — универсальная заправка.

Готовьте на здоровье!