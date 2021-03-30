Каракум. Могу печь эту вкуснятину хоть каждый день

Каракум — выпечка из песочного теста. Если любите такое лакомство, то рекомендую приготовить очень вкусный и ароматный песочный пирог с вареньем. Варенье можно брать любое, по вашему вкусу. Можно добавить и сухофрукты с орешками! Тесто получается очень нежным, корочка аппетитной, а сам пирог просто тает во рту. Пирог Каракум — настоящее лакомство для гурманов и любителей домашней выпечки.

Каракум: ингредиенты

200 (двести) гр — маргарина 1 (один) стакан — сахара 1 (один) стакан — муки щепотка соли половина ч. ложки — соды варенье 1 (одна) шт — яиц

Рецепт приготовления: