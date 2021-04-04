Беру курицу, литр кефира и готовлю вкуснейший ужин: по рецепту своей подруги готовлю такое блюдо каждую неделю

Каждая хозяйка знает, как быстро и просто приготовить какое-нибудь блюдо из курицы — ведь мясо птицы готовится быстрее всего! Можно просто курицу запечь, отварить или пожарить и подать с каким-нибудь гарниром. И всё вроде бы будет вкусно!

Сегодня предлагаю вам очень необычный рецепт любимой многими курицы. И я действительно считаю, что это самый удачный рецепт блюда из курицы.

Мясо получается очень мягким, фантастически ароматным, с пикантной ноткой и без преувеличений тает во рту. А весь секрет заключается в необычном соусе на основе кефира.

Ингредиенты для приготовления блюда:

Курица – 1,2-1,8 кг (целая тушка или только ножки)

Морковь – 2 шт. среднего размера

Репчатый лук – 2 шт.

Кефир (жирность от 3,2% и выше) – 700-800 мл

Горчица готовая – 1 ст. л.

Молотая паприка – 1 ч. л. (по вкусу)

Черный молотый перец – 1-2 щепотки

Соль – 1 ч. л.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Пшеничная мука -1 ст. л. с горкой

И, теперь приступаем к приготовлению…

Первым делом займемся главным ингредиентом блюда – курицей. Если тушка цельная, ее нужно разделать на порционные кусочки. Также по этому рецепту можно готовить голени или бедрышки, купленные на развес. Подготовленную курицу промываем, нарезаем и просушиваем бумажные кухонные полотенца.

Теперь ставим сковороду на огонь, вливаем буквально 1 столовую ложку растительного масла, кладем нарезанные кусочки курицы, и на достаточно сильном огне начинаем обжаривать. Обжариваем со всех сторон до образования красивой золотистой корочки. Готовую обжаренную курицу перекладываем из сковороды в любую подходящую посуду, предназначенную для тушения, например в казан…

Тем временем, пока курица обжаривается, чистим и нарезаем полукольцами лук.

Очищенную морковку натираем на крупной терке.

В ту же сковороду, в которой жарилась курица, высыпаем лук. Жира, оставшегося после обжарки птицы, должно хватить для приготовления овощей. Если лук начнет подгорать, можно добавить капельку подсолнечного масла. Жарим лук на среднем огне до тех пор, пока он не станет полупрозрачным и слегка подрумяненным.

Высыпаем к луку тертую морковь. Перемешиваем и готовим все вместе несколько минут до мягкости овощей.

А затем перекладываем обжаренную овощную поджарку к курице.

И вот теперь приступаем к приготовлению кефирного соуса…

В сковороду или сотейник наливаем кефир. Добавляем горчицу (остроту выбирайте на свое усмотрение), паприку, соль, перец, лавровый лист. Чеснок пропускаем через пресс или трем на мелкой терке, а затем также отправляем в кефирный соус.

Все перемешиваем, добавляем ложку муки, перемешиваем снова и прогреваем на медленном огне пару минут.

Выливаем горячий кефирный соус к курице, аккуратно перемешиваем. Тушим на медленном огне в течение 40-60 минут. В этот раз я готовила блюдо в мультиварке, но и на плите получается так же вкусно и нежно