Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно

Это блюдо я обычно готовлю на обед или ужин. Оно смело сможет накормить досыта всех домашних. Никакого мяса использовать в данном рецепте не требуется, но при этом, все равно получается ОЧЕНЬ вкусно!
Переходим к приготовлению:
1.Натираю кабачок на средней терке. Солю и оставляю постоять на 10 минут. Затем отжимаю из кабачка лишнюю воду.
2.Следом выкладываю творог в миску. Добавляю яйца. И все взбиваю блендером до однородного состояния.
3.К творогу и яйцам отправляю отжатый кабачок.
4.Добавляю измельчённый чеснок.
5.Следом высыпаю натёртый сыр. Соль и перец. Можно добавить по вкусу зелень и любимые специи.
6.В завершении я добавляю муку и разрыхлитель. Все перемешиваю до однородного состояния.
7.Форму для выпечки смазываю сливочным маслом и посыпаю панировочными сухарями. Затем выливаю в неё заготовку и ставлю запеканку в разогретую до 180ти градусов духовку на 35-40 минут.
Это очень вкусно! Приятного аппетита! Запеканку можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Попробуйте!
Ингредиенты:
- Кабачки молодые — 2 шт (300-400 г)
- Яйца — 2 шт
- Творог в брикете — 200 г
- Сыр — 150 г
- Мука — 4 ст.л.
- Разрыхлитель — щепотка
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль, специи, зелень — по вкусу
- Сливочное масло
- Панировочные сухари
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