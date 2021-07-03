Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно

Это блюдо я обычно готовлю на обед или ужин. Оно смело сможет накормить досыта всех домашних. Никакого мяса использовать в данном рецепте не требуется, но при этом, все равно получается ОЧЕНЬ вкусно!

Переходим к приготовлению:

1.Натираю кабачок на средней терке. Солю и оставляю постоять на 10 минут. Затем отжимаю из кабачка лишнюю воду.

2.Следом выкладываю творог в миску. Добавляю яйца. И все взбиваю блендером до однородного состояния.

Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно

3.К творогу и яйцам отправляю отжатый кабачок.

Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно

4.Добавляю измельчённый чеснок.

Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно

5.Следом высыпаю натёртый сыр. Соль и перец. Можно добавить по вкусу зелень и любимые специи.

Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно
Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно
Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно

6.В завершении я добавляю муку и разрыхлитель. Все перемешиваю до однородного состояния.

Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно
Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно

7.Форму для выпечки смазываю сливочным маслом и посыпаю панировочными сухарями. Затем выливаю в неё заготовку и ставлю запеканку в разогретую до 180ти градусов духовку на 35-40 минут.

Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно

Это очень вкусно! Приятного аппетита! Запеканку можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Попробуйте!

Кабачки у меня исчезают на раз. Невероятно вкусный рецепт из кабачков. Главное, у плиты стоять не нужно

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые — 2 шт (300-400 г)
  • Яйца — 2 шт
  • Творог в брикете — 200 г
  • Сыр — 150 г
  • Мука — 4 ст.
    л.
  • Разрыхлитель — щепотка
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль, специи, зелень — по вкусу
  • Сливочное масло
  • Панировочные сухари
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