Помидоры в желе на зиму. Обалденная заготовка без стерилизации на литровую банку

Помидоры в желе на зиму порадуют Вас ярким вкусом ароматных и невероятно вкусных помидоров.
Помидоры в желе на зиму: ингредиенты
- Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
- Лавровый лист
- Перец горошком — по десять штук на банку
- Чеснок — по зубчику на банку
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Желатин — 20 гр. (двадцать грамм)
- Очищенная вода — 1 л. (один литр)
- Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- Смешайте желатин с водой и оставьте на 40 минут.
- Нарежьте тонкими пластинами чеснок, помидоры проколите при помощи зубочистки.
- Выложите на дно баночек перец, лист лавровый, затем — первый слой помидоров, чеснок, петрушку и укроп.
- Повторяйте слои, пока банки не наполнятся.
- Растворите в воде соль, сахар и уксус, поставьте на огонь, вскипятите и снимите с огня.
- Постепенно добавьте желатин, постоянно помешивая.
- Разлейте готовый маринад по банками и закатайте.
Помидоры в желе на зиму — самый необычный и вкусный рецепт.
Приятного аппетита!
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