Помидоры в желе на зиму. Обалденная заготовка без стерилизации на литровую банку

Помидоры в желе на зиму порадуют Вас ярким вкусом ароматных и невероятно вкусных помидоров.

Помидоры в желе на зиму: ингредиенты

Помидоры в желе на зиму. Обалденная заготовка без стерилизации на литровую банку 2

  1. Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
  2. Лавровый лист
  3. Перец горошком — по десять штук на банку
  4. Чеснок — по зубчику на банку
  5. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  6. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Желатин — 20 гр. (двадцать грамм)
  8. Очищенная вода — 1 л. (один литр)
  9. Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)

Способ приготовления:

  • Смешайте желатин с водой и оставьте на 40 минут.
  • Нарежьте тонкими пластинами чеснок, помидоры проколите при помощи зубочистки.
  • Выложите на дно баночек перец, лист лавровый, затем — первый слой помидоров, чеснок, петрушку и укроп.
  • Повторяйте слои, пока банки не наполнятся.
  • Растворите  в воде соль, сахар и уксус, поставьте на огонь, вскипятите и снимите с огня.
  • Постепенно добавьте желатин, постоянно помешивая.
  • Разлейте готовый маринад по банками и закатайте.

Помидоры в желе на зиму — самый необычный и вкусный рецепт.

Помидоры в желе на зиму

Приятного аппетита!

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