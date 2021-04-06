Салат Клумба из блинчиков. Абсолютно простые ингредиенты в этом салате отлично сочетаются и дарят пикантный вкус

Очень красивый и вкусный салат Клумба из блинчиков, он особенно понравиться любителям поэкспериментировать. Сразу перейдем к рецепту.
Салат Клумба из блинчиков: ингредиенты
- Яйцо куриное — 2шт. (Две штуки)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Огурец маринованный – 1 шт. (одна штука)
- Филе куриное – 100 г. (100 грамм)
- Крахмал- 1 ч. (одна чайная ложка)
- Майонез 0,5 ст. ложки (половина столовой ложки)
- Масло растительное – 40 мл (сорок миллилитров)
- Соль и перец – по вкусу.
- Зеленый лук для украшения.
Способ приготовления:
- Куриные яйца вбейте в миску, добавьте соль, перец и крахмал.
- Массу хорошо перемешайте вилкой или венчиком.
- В сковороду, разогретую с 1 ст. растительного масла, влейте 1/3 часть яичной массы.
- Обжарьте таким образом три блина.
- Каждый блин отдельно порежьте.
- Вымойте куриное филе и нарежьте на небольшие куски.
- Оставшееся растительное масло разогрейте в сковороде, выложите мясо, посолите и поперчить. Мясо необходимо обжаривать в течение 3-5 минут.
- Лук и маринованный огурец нарежьте мелкими кубиками.
- Все подготовленные продукты выложите в миску.
- Добавьте те майонез.
- Салат тщательно перемешайте и выложите на плоскую тарелку.
- Нарезанные блины выложите сверху.
- В конце салат Клумба из блинчиков украсьте мелко нарезанным зеленым луком.
Обязательно приготовьте! Вам понравиться!
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