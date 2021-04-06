Скатерть-Самобранка

5 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат Клумба из блинчиков. Абсолютно простые ингредиенты в этом салате отлично сочетаются и дарят пикантный вкус

Очень красивый и вкусный салат Клумба из блинчиков, он особенно понравиться любителям поэкспериментировать. Сразу перейдем к рецепту.

Салат Клумба из блинчиков

Салат Клумба из блинчиков: ингредиенты

  1. Яйцо куриное — 2шт. (Две штуки)
  2. Лук – 1 шт. (одна штука)
  3. Огурец маринованный – 1 шт. (одна штука)
  4. Филе куриное – 100 г. (100 грамм)
  5. Крахмал- 1 ч. (одна чайная ложка)
  6. Майонез 0,5 ст. ложки (половина столовой ложки)
  7. Масло растительное – 40 мл (сорок миллилитров)
  8. Соль и перец – по вкусу.
  9. Зеленый лук для украшения.

Способ приготовления:

  • Куриные яйца вбейте в миску, добавьте соль, перец и крахмал.
  • Массу хорошо перемешайте вилкой или венчиком.
  • В сковороду, разогретую с 1 ст. растительного масла, влейте 1/3 часть яичной массы.
  • Обжарьте таким образом три блина.
  • Каждый блин отдельно порежьте.
  • Вымойте куриное филе и нарежьте на небольшие куски.
  • Оставшееся растительное масло разогрейте в сковороде, выложите мясо, посолите и поперчить. Мясо необходимо обжаривать в течение 3-5 минут.
  • Лук и маринованный огурец нарежьте мелкими кубиками.
  • Все подготовленные продукты выложите в миску.
  • Добавьте те майонез.
  • Салат тщательно перемешайте и выложите на плоскую тарелку.
  • Нарезанные блины выложите сверху.
  • В конце салат Клумба из блинчиков украсьте мелко нарезанным зеленым луком.

Обязательно приготовьте! Вам понравиться!

Ссылка на первоисточник
САЛАТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх