И торта не надо. С яблоками и кремом этот пирог просто бесподобен: простой и быстрый

Выпечка с яблоками всегда была и остается одной из самых популярных, вкусных и ароматных. Этот пирог получается очень мягким, в нем много начинки, мало теста, а крем создает очень нежную консистенцию. Готовится легко и просто из обычных продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 3 шт;
- сахар, 150 г;
- ванилин;
- разрыхлитель, 1 пакетик;
- молоко, 200 мл;
- масло сливочное растопленное, 50 г;
- мука, около 350 г.
Для приготовления крема необходимо:
- молоко, 500 мл;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 2 – 3 ст.л;
- крахмал, 2 ст.л;
- яблоки, 2 шт.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу.
Взбиваем массу миксером до стойкой и густой массы.
Вливаем молоко и растопленное сливочное масло, перемешиваем венчиком.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и взбиваем массу до густоты.
Смешиваем яйца с крахмалом и сахаром, молоком и ставим вариться крем на небольшой огонь.
Варим до густоты снимаем с плиты и остужаем.
Форму для выпечки застилаем пергаментом, выливаем тесто и высыпаем яблоки, порезанные кусочками.
Сверху выкладываем и разравниваем крем.
Выпекаем пирог около 30 – 40 минут при 180 градусах.
Остывший пирог вынимаем из формы, посыпаем сахарной пудрой с корицей, по желанию.
Чтобы проще и равномернее выложить крем на пирог, поместите его в пакет и отрежьте уголок, выдавите крем на поверхность пирога. Или просто воспользуйтесь кондитерским мешком.
Очень вкусно получается, если крем еще смешать с измельченными в крошку орехами.
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