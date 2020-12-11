ТОП-7 ЛУЧШИХ ЗАКУСОК НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ

1. НОВОГОДНЯЯ ЗАКУСКА ИЗ ЯИЦ «СНЕГОВИК»



ИНГРЕДИЕНТЫ:

6 больших яиц(для туловища), сваренных вкрутую

6 небольших яиц(для головы), сваренных вкрутую

Перец горошком

1 морковка

1 шпажка для барбекю

сырые макароны

петрушка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Очистить яйца от скорлупы. Морковь почистить, отрезать концы. Нарезать морковь, так что бы у вас

получилось по 6 круглых ломтиков с каждого конца, примерно см толщиной. Отрезать верхнюю и нижнюю части яйца. Шпажкой делаем отверстие в яйцах и удаляем шпажку. Делаем то же самое с двумя

круглыми ломтиками моркови. Макаронину и морковные кружочки вставляем в два яйца. Отломать лишнюю часть макаронины, торчащие из моркови. Шпажкой делаем небольшие отверстия в яйцах для глаз, носа и кнопок. Вставляем перец в каждое отверстие и небольшой кусочек морковки для носа. И, наконец, вставляем веточку петрушки, на стороне для веника.

2. ПРАЗДНИЧНАЯ ЗАКУСКА «КОЛОКОЛЬЧИКИ»



ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 гр. вареной колбасы или ветчины,

50 гр. сыра (можно вместо сыра использовать подсоленный жирный творог),

1-2 морковки,

зубчик чеснока,

майонез.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Ветчину порежьте тонкими пластинами. Из каждой пластинки сверните кулечек- колокольчик и заколите его шпажкой (я использовала зубочистки).

Натрите на мелкой терке сырую морковь, сыр и чеснок. Все перемешайте и заправьте майонезом. Наполните этим салатом колокольчики. В середину колокольчика по желанию можно положить кусочек оливки или капельку кетчупа, что больше вам нравится.

3. ТАРТАЛЕТКИ С КРАБОВЫМ МЯСОМ И МАСЛИНАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Мясо краба 250 г

Маслины без косточек 250 г

Майонез легкий 3 столовые ложки

Сыр 50 г

Зелень по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Измельчите в блендере крабовое мясо, а потом маслины. Перемешайте тщательно и заправьте майонезом (если вы используете палочки, и замороженные, а не охлажденные, будет суховато, добавьте немного сока от

маслин). Наполните тарталетки массой. Украсьте сверху тертым сыром и зеленью.

4. КАЛЬМАРЫ ФАРШИРОВАННЫЕ



ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 тушки кальмара, предварительно очищенных

6 средних яиц

300 г шампиньонов

небольшой пучок укропа

150 г полутвердого сыра

соль и молотый черный перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Грибы нарезаем пластинками, укроп мелко рубим, сыр трем на терке. В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. Кладем грибы и жарим, помешивая, до мягкости, около 5 минут.

Разбиваем яйца в сковороду к грибам, добавляем соль и перец. Жарим, размешивая яйца лопаткой, пока смесь не схватится, около 3х минут. Добавляем нарубленную зелень и сыр, перемешиваем. Фаршируем яично-грибной смесью тушки кальмаров. Закалываем зубочистками.Смазываем кальмаров растительным маслом, кладем в форму и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем около 20 минут.

Подаем горячими или охлаждаем, нарезаем ломтиками и подаем как закуску.

5. ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ СЕМГОЙ



ИНГРЕДИЕНТЫ:

60 гр. крем сыр тип Филадельфия(комнатной температуры)

3 ст.л. сливок 10-15% (можно молоко)

1 ст.л.укропа(мелко порезать)

1 ст.л.зеленого лука(шнитт если есть)мелко порезать

соль, ч.перец по вкусу

200 гр. малосольного (копченого) лосося(нарезка тонкая)

Блины:

2 ст. муки

3 ст. молока

2 яйца

3 ст.л. р. масла

1 ст.л сахара

1/2 ч.л соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Яйца взбить венчиком(слегка), добавить теплое молоко, посолить, добавить сахар, растительное масло и всыпать постепенно муку. Мешаем венчиком до полного растворения муки без комков, чтобы масса была однородной. Дать постоять 10 минут. Разогреть сковородку, перед первым блином смазать ee кисточкой смоченной в масле, жарить блины с двух сторон до румяного цвета.

2. Смешать в роботе крем-сыр со сливками, до однородной массы в виде крема, добавить по желанию специи(соль,перец- совсем слегка). Затем силиконовой лопаткой ввести в крем зелень, хорошо размешав.

3. На готовые блины с помощью лопатки наносим крем, по всей поверхности. И укладываем филе нарезки лосося. Сворачиваем плотно в трубочку. Трубочки нарезаем желаемого размера и укладываем в блюдо.

Если это закуска, можно 30 минут охладить перед подачей. Если хотим подать в виде теплого завтрака, крем можно развести более жидко и подавать, полив горячий блин кремом, уложив внутрь лосось. Закуска очень нежная с приятным вкусом слабо соленой рыбы и зелени, с соединением сливочного вкуса блинов, рекомендую!

Фаршированные помидоры



ИНГРЕДИЕНТЫ:

Помидоры небольшие — 10 Штук

Творог — 250 Грамм

Зеленый лук (перо) — 2 Штуки

Укроп, петрушка — По вкусу

Чеснок — 1 Зубчик

Майонез — 1-2 Ст. ложек

Соль — По вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сперва займемся помидорами. Острым ножом срезаем верхушку помидора. Ложечкой аккуратно достаем содержимое помидора — семена с жидкостью. Теперь небольшая хитрость — кладем помидоры на бумажное полотенце (полой частью вниз) и оставляем, а сами тем временем занимаемся начинкой. Разминаем творог вилочкой. Добавляем в творог мелко нарезанную зелень. Туда же выдавливаем чеснок. Добавляем майонез, солим-перчим, перемешиваем. При помощи чайной ложки начиняем наши помидоры полученной творожной смесью.

7. ПРАЗДНИЧНЫЕ КАНАПЕ С КОЛБАСОЙ



ИНГРЕДИЕНТЫ:

Багет,

Сливочный сыр,

листья салата,

помидоры черри – 400 гр.,

колбаса вареная – 300 гр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Багет нарезать ломтиками и намазать сливочным сыром. Выложить на каждый кусочек хлеба по листу салата. Помидоры черри разрезать пополам. Фигурно нанизать на зубочистки тонкие ломтики колбасы, вложив вовнутрь несколько веточек зелени. Украсить канапе половинкой помидора черри.