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Маринованный виноград. Об оливках можно забыть навсегда

Маринованный виноград очень вам понравится. Оригинальный вкус винограда заставит вас готовить его каждый год.

Маринованный виноград: ингредиенты

Маринованный виноград

  1. Виноград – 200 г. (двести грамм)
  2. Вода – 1 ст. (один стакан)
  3. Сахар – 2 ч. л. (две чайных ложки)
  4. Корица – 1 п. (одна палочка)
  5. Душистый перец – 5 г. (пять горошин)
  6. Уксус 9% — 20 мл. (двадцать миллилитров)
  7. Лавровый лист – 1 шт. (одна штука)
  8. Гвоздика – 3 б. (три бутона)
  9. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Виноград помойте и просушите.
  • Разделите на гвозди по 3-4 ягодки. Наполните виноградом стерилизованную банку.
  • Смешайте для маринада воду и все специи, доведите до кипения. Уберите корицу и лавровый лист.
  • Добавьте в банку уксус и залейте кипящим маринадом. Закройте крышкой, переверните и дайте остыть. Храните в холодильнике.

Маринованный виноград — оригинальный и вкусный рецепт.

Маринованный виноград. Об оливках можно забыть навсегда 2

Готовьте на здоровье!

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