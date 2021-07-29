Маринованный виноград. Об оливках можно забыть навсегда

Маринованный виноград очень вам понравится. Оригинальный вкус винограда заставит вас готовить его каждый год.
Маринованный виноград: ингредиенты
- Виноград – 200 г. (двести грамм)
- Вода – 1 ст. (один стакан)
- Сахар – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Корица – 1 п. (одна палочка)
- Душистый перец – 5 г. (пять горошин)
- Уксус 9% — 20 мл. (двадцать миллилитров)
- Лавровый лист – 1 шт. (одна штука)
- Гвоздика – 3 б. (три бутона)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Виноград помойте и просушите.
- Разделите на гвозди по 3-4 ягодки. Наполните виноградом стерилизованную банку.
- Смешайте для маринада воду и все специи, доведите до кипения. Уберите корицу и лавровый лист.
- Добавьте в банку уксус и залейте кипящим маринадом. Закройте крышкой, переверните и дайте остыть. Храните в холодильнике.
Маринованный виноград — оригинальный и вкусный рецепт.
Готовьте на здоровье!
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