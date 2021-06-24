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Малосольные огурцы за 1 день. Хрустящая закуска к мясному или рыбному блюду

Малосольные огурцы за 1 день получаются довольно вкусными и ароматными.

Малосольные огурцы за 1 день: ингредиенты

Малосольные огурцы за 1 день

  1. Огурцы — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Корень хрена — 20 гр. (двадцать грамм)
  3. Чеснок — одна головка
  4. Укроп — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Острый перец — 2 шт. (две штуки)
  7. Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
  8. Вода — 1,5 л. (полтора литра)

Рецепт приготовления:

  • Промойте огурцы, выложите в миску и так оставьте на 2 часа.
  • Огурцы достаньте из воды и отрежьте кончики.
  • Налейте воду в кастрюлю, добавьте соли и доведите до кипения.
  • Укроп разрежьте на 3-4 части и разложите по баночкам.
  • Очистите корень хрена и нарежьте тонкими пластинами, затем выложите в банки. Выложите туда же семена горчицы и чеснок.
  • Очистите от семян острый перец.
  • Огурцы уложите в банки, в промежутках кладите острый перец.
  • Аккуратно залейте в банки кипящий рассол. накройте крышкой и оставьте на всю ночь при комнатной температуре.

Малосольные огурцы за 1 день готовы!

Малосольные огурцы за 1 день. Хрустящая закуска к мясному или рыбному блюду 2

Приятного аппетита!

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