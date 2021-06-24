Малосольные огурцы за 1 день. Хрустящая закуска к мясному или рыбному блюду

Малосольные огурцы за 1 день получаются довольно вкусными и ароматными.
Малосольные огурцы за 1 день: ингредиенты
- Огурцы — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Корень хрена — 20 гр. (двадцать грамм)
- Чеснок — одна головка
- Укроп — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Острый перец — 2 шт. (две штуки)
- Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Вода — 1,5 л. (полтора литра)
Рецепт приготовления:
- Промойте огурцы, выложите в миску и так оставьте на 2 часа.
- Огурцы достаньте из воды и отрежьте кончики.
- Налейте воду в кастрюлю, добавьте соли и доведите до кипения.
- Укроп разрежьте на 3-4 части и разложите по баночкам.
- Очистите корень хрена и нарежьте тонкими пластинами, затем выложите в банки. Выложите туда же семена горчицы и чеснок.
- Очистите от семян острый перец.
- Огурцы уложите в банки, в промежутках кладите острый перец.
- Аккуратно залейте в банки кипящий рассол. накройте крышкой и оставьте на всю ночь при комнатной температуре.
Малосольные огурцы за 1 день готовы!
Приятного аппетита!
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