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Чанахи в горшочках — шедевр грузинской кухни

Грузинская кухня богата всяческими неожиданными сюрпризами. Сегодня у нас Чанахи в горшочках — шедевр грузинской кухни.

Есть много блюд, о которых мы только слышали, всегда мечтали попробовать, но так и не доводилось. Есть и такие блюда, вкус которых отлично знаком каждому. Бывает соскучишься по такому вот блюду, а как приготовить?

Сегодня мы решили приготовить самый настоящий Чанахи. Поделимся с Вами рецептом, который мы получили от наших грузинских друзей.

Чанахи в горшочках

Чанахи в горшочках: продукты

  • Полкиллограмма баранины
  • Два болгарских красных перца
  • Два баклажана
  • Три луковицы
  • Три средних картофеля
  • Пятьдесят граммов сливочного масла
  • Пять столовых ложек подсолнечного масла
  • Три помидора
  • Соль
  • Чёрный перец
  • Тмин
  • Базилик

А вот как в Грузии готовят Чанахи:

  • В самом начале необходимо помыть овощи: баклажаны, болгарский красный перец, картофель и помидоры.
  • Разрезать баклажаны сначала поперёк, а затем кубиками среднего размера.
  • Положить баклажаны в глубокую тарелку и засыпать солью.
  • Оставить баклажаны с солью на пять — семь минут, а после тщательно промыть и слить воду.
  • Очистить луковицу.
  • Чтобы во время нарезания лука глаза не очень слезились, некоторые советуют предварительно намочить ножик холодной водой.
  • Нарезать лук тонкими колечками.
  • Очистить красный болгарский перец от сердцевинки и промыть, чтобы окончательно смыть зёрнышки.
  • Разрезать перец на кубики, причём чем крупнее, тем лучше.
  • Промытый картофель почистить с помощью картофелечистки, а затем нарезать кубиками (как на суп).
  • Баранину промыть под холодной водой. Слегка промокнуть. После чего нарезать мясо на относительно небольшие и желательно равные кусочки.
  • Прогреть глубокую сковороду с разлитым по ней подсолнечным маслом. Теперь баклажаны нужно немного поджарить.
  • В другой сковороде поджарить колечки лука, и когда они станут полупрозрачные, добавить туда перец и помидор. Продержать около двух минут и положить кусочки баранины.

Чанахи в горшочках — шедевр грузинской кухни

  • Взять грузинский глиняный горшочек и на дно уложить мясо.
  • Немножечко посолить.
  • Затем разложить колечки лука.
  • Сверху положить кусочки сливочного масла.
  • За маслом следует слой баклажанов из первой сковороды.
  • Далее нужно положить картофель.
  • Между кусочками картофеля проложить маленькие кусочки сливочного масла.
  • Посыпать тмином, сушёным базиликом и чёрным перцем.
  • Прогреть духовку до ста восьмидесяти градусов.
  • Закрыть горшочек крышечкой и положить его в духовку.

Через полтора часа будет готово неповторимое грузинское блюдо Чанахи.

Подавайте к столу прямо в горшочке.

Он поможет сохранить тепло и аромат Вашего кулинарного творения.

Чанахи в горшочках: Видео

Чанахи в горшочках - шедевр грузинской кухни - На Кухне

Грузинская кухня богата всяческими неожиданными сюрпризами. Сегодня у нас Чанахи в горшочках - шедевр грузинской кухни.

Время подготовки: PT

Время готовки: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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