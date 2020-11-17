Грузинская кухня богата всяческими неожиданными сюрпризами. Сегодня у нас Чанахи в горшочках — шедевр грузинской кухни.
Есть много блюд, о которых мы только слышали, всегда мечтали попробовать, но так и не доводилось. Есть и такие блюда, вкус которых отлично знаком каждому. Бывает соскучишься по такому вот блюду, а как приготовить?
Сегодня мы решили приготовить самый настоящий Чанахи. Поделимся с Вами рецептом, который мы получили от наших грузинских друзей.
Чанахи в горшочках: продукты
- Полкиллограмма баранины
- Два болгарских красных перца
- Два баклажана
- Три луковицы
- Три средних картофеля
- Пятьдесят граммов сливочного масла
- Пять столовых ложек подсолнечного масла
- Три помидора
- Соль
- Чёрный перец
- Тмин
- Базилик
А вот как в Грузии готовят Чанахи:
- В самом начале необходимо помыть овощи: баклажаны, болгарский красный перец, картофель и помидоры.
- Разрезать баклажаны сначала поперёк, а затем кубиками среднего размера.
- Положить баклажаны в глубокую тарелку и засыпать солью.
- Оставить баклажаны с солью на пять — семь минут, а после тщательно промыть и слить воду.
- Очистить луковицу.
- Чтобы во время нарезания лука глаза не очень слезились, некоторые советуют предварительно намочить ножик холодной водой.
- Нарезать лук тонкими колечками.
- Очистить красный болгарский перец от сердцевинки и промыть, чтобы окончательно смыть зёрнышки.
- Разрезать перец на кубики, причём чем крупнее, тем лучше.
- Промытый картофель почистить с помощью картофелечистки, а затем нарезать кубиками (как на суп).
- Баранину промыть под холодной водой. Слегка промокнуть. После чего нарезать мясо на относительно небольшие и желательно равные кусочки.
- Прогреть глубокую сковороду с разлитым по ней подсолнечным маслом. Теперь баклажаны нужно немного поджарить.
- В другой сковороде поджарить колечки лука, и когда они станут полупрозрачные, добавить туда перец и помидор. Продержать около двух минут и положить кусочки баранины.
- Взять грузинский глиняный горшочек и на дно уложить мясо.
- Немножечко посолить.
- Затем разложить колечки лука.
- Сверху положить кусочки сливочного масла.
- За маслом следует слой баклажанов из первой сковороды.
- Далее нужно положить картофель.
- Между кусочками картофеля проложить маленькие кусочки сливочного масла.
- Посыпать тмином, сушёным базиликом и чёрным перцем.
- Прогреть духовку до ста восьмидесяти градусов.
- Закрыть горшочек крышечкой и положить его в духовку.
Через полтора часа будет готово неповторимое грузинское блюдо Чанахи.
Подавайте к столу прямо в горшочке.
Он поможет сохранить тепло и аромат Вашего кулинарного творения.
Чанахи в горшочках: Видео
Чанахи в горшочках - шедевр грузинской кухни - На Кухне
Грузинская кухня богата всяческими неожиданными сюрпризами. Сегодня у нас Чанахи в горшочках - шедевр грузинской кухни.
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