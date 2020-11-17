Грузинская кухня богата всяческими неожиданными сюрпризами. Сегодня у нас Чанахи в горшочках — шедевр грузинской кухни.

Есть много блюд, о которых мы только слышали, всегда мечтали попробовать, но так и не доводилось. Есть и такие блюда, вкус которых отлично знаком каждому. Бывает соскучишься по такому вот блюду, а как приготовить?

Сегодня мы решили приготовить самый настоящий Чанахи. Поделимся с Вами рецептом, который мы получили от наших грузинских друзей.

Чанахи в горшочках: продукты

Полкиллограмма баранины

Два болгарских красных перца

Два баклажана

Три луковицы

Три средних картофеля

Пятьдесят граммов сливочного масла

Пять столовых ложек подсолнечного масла

Три помидора

Соль

Чёрный перец

Тмин

Базилик

А вот как в Грузии готовят Чанахи:

В самом начале необходимо помыть овощи: баклажаны, болгарский красный перец, картофель и помидоры.

Разрезать баклажаны сначала поперёк, а затем кубиками среднего размера.

Положить баклажаны в глубокую тарелку и засыпать солью.

Оставить баклажаны с солью на пять — семь минут, а после тщательно промыть и слить воду.

Очистить луковицу.

Чтобы во время нарезания лука глаза не очень слезились, некоторые советуют предварительно намочить ножик холодной водой.

Нарезать лук тонкими колечками.

Очистить красный болгарский перец от сердцевинки и промыть, чтобы окончательно смыть зёрнышки.

Разрезать перец на кубики, причём чем крупнее, тем лучше.

Промытый картофель почистить с помощью картофелечистки, а затем нарезать кубиками (как на суп).

Баранину промыть под холодной водой. Слегка промокнуть. После чего нарезать мясо на относительно небольшие и желательно равные кусочки.

Прогреть глубокую сковороду с разлитым по ней подсолнечным маслом. Теперь баклажаны нужно немного поджарить.

В другой сковороде поджарить колечки лука, и когда они станут полупрозрачные, добавить туда перец и помидор. Продержать около двух минут и положить кусочки баранины.

Взять грузинский глиняный горшочек и на дно уложить мясо.

Немножечко посолить.

Затем разложить колечки лука.

Сверху положить кусочки сливочного масла.

За маслом следует слой баклажанов из первой сковороды.

Далее нужно положить картофель.

Между кусочками картофеля проложить маленькие кусочки сливочного масла.

Посыпать тмином, сушёным базиликом и чёрным перцем.

Прогреть духовку до ста восьмидесяти градусов.

Закрыть горшочек крышечкой и положить его в духовку.

Через полтора часа будет готово неповторимое грузинское блюдо Чанахи.

Подавайте к столу прямо в горшочке.

Он поможет сохранить тепло и аромат Вашего кулинарного творения.

Чанахи в горшочках: Видео