Огурчики Пражские. Невероятно вкусная заготовка на зиму

Огурчики Пражские получаются очень душистыми и невероятно хрустящими, вам понравится.
Огурчики Пражские: ингредиенты
На 1 литровую банку нам понадобится 12 небольших огурцов и тонкий кружок лимона.
Маринад:
- Вода — 0,5 л (пол литра)
- Сахар — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Крупная соль — 20 гр. (двадцать грамм)
- Кислота лимонная — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
На дно банки:
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Листья чёрной смородины — 2 шт. (две штуки)П
- Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
- Корень хрена — 1 см. (один сантиметр)
- Укроп — один зонтик
- Перец душистый — 3 шт.(три штуки)
Приготовление:
- Все специи и листики уложите на дно стерилизованной банки. Хорошо промытые огурцы, которые заранее можно замочить в холодной воде, уложите вместе с кружочками лимона в банки, залейте кипятком и оставьте постоять 20 минут. Воду слейте, она вам больше не понадобится.
- Приготовьте маринад: в воду добавьте соль, лимонную кислоту и сахар и кипятите одну минуту после закипания.
- Горячим маринадом залейте огурцы и закатайте стерилизованными крышками, переверните и укутайте до остывания.
- Можете хранить в погребе или подвале.
Огурчики Пражские — очень вкусные и хрустящие.
Приятного аппетита!
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