Огурчики Пражские. Невероятно вкусная заготовка на зиму

Огурчики Пражские получаются очень душистыми и невероятно хрустящими, вам понравится.

Огурчики Пражские: ингредиенты

На 1 литровую банку нам понадобится 12 небольших огурцов и тонкий кружок лимона.

Маринад:

Вода — 0,5 л (пол литра) Сахар — 75 гр. (семьдесят пять грамм) Крупная соль — 20 гр. (двадцать грамм) Кислота лимонная — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

На дно банки:

Чеснок — 2 з. (два зубчика) Листья чёрной смородины — 2 шт. (две штуки)П Лавровый лист — 2 шт. (две штуки) Корень хрена — 1 см. (один сантиметр) Укроп — один зонтик Перец душистый — 3 шт.(три штуки)

Приготовление:

Все специи и листики уложите на дно стерилизованной банки. Хорошо промытые огурцы, которые заранее можно замочить в холодной воде, уложите вместе с кружочками лимона в банки, залейте кипятком и оставьте постоять 20 минут. Воду слейте, она вам больше не понадобится.

Приготовьте маринад: в воду добавьте соль, лимонную кислоту и сахар и кипятите одну минуту после закипания.

Горячим маринадом залейте огурцы и закатайте стерилизованными крышками, переверните и укутайте до остывания.

Можете хранить в погребе или подвале.

Огурчики Пражские — очень вкусные и хрустящие.

Приятного аппетита!