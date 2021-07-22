Огурчики Пражские. Невероятно вкусная заготовка на зиму

Огурчики Пражские получаются очень душистыми и невероятно хрустящими, вам понравится.

Огурчики Пражские: ингредиенты

Огурчики Пражские. Невероятно вкусная заготовка на зиму 2

На 1 литровую банку нам понадобится 12 небольших огурцов и тонкий кружок лимона.

Маринад:

  1. Вода — 0,5 л (пол литра)
  2. Сахар — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  3. Крупная соль — 20 гр. (двадцать грамм)
  4. Кислота лимонная — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

На дно банки:

  1. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  2. Листья чёрной смородины — 2 шт. (две штуки)П
  3. Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
  4. Корень хрена — 1 см. (один сантиметр)
  5. Укроп — один зонтик
  6. Перец душистый — 3 шт.(три штуки)

Приготовление:

  • Все специи и листики уложите на дно стерилизованной банки. Хорошо промытые огурцы, которые заранее можно замочить в холодной воде, уложите вместе с кружочками лимона в банки, залейте кипятком и оставьте постоять 20 минут. Воду слейте, она вам больше не понадобится.
  • Приготовьте маринад: в воду добавьте соль, лимонную кислоту и сахар и кипятите одну минуту после закипания.
  • Горячим маринадом залейте огурцы и закатайте стерилизованными крышками, переверните и укутайте до остывания.
  • Можете хранить в погребе или подвале.

Огурчики Пражские — очень вкусные и хрустящие.

Огурчики Пражские

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх