Холодная аджика без варки. Ароматная и оригинальная приправа для многих блюд

Холодная аджика без варки быстра в приготовлении. Она подойдёт тем людям, кто любит простые и вкусные блюда.
Холодная аджика без варки: ингредиенты
- Болгарский перец – 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Чеснок – 200 г. (двести грамм)
- Помидоры – 4 кг. (четыре килограмма)
- Уксус (9%-й) – 200 мл. (двести миллилитров)
- Перец чили – 3 шт. (три штуки)
- Соль – 2 ст. л. (две столовых ложки)
Способ приготовления:
- Обсушите помытые перец и помидоры.
- Срежьте с перца (чили или болгарского) плодоножки, оставьте семечки.
- Почистите чеснок.
- Перекручивайте всё через мясорубку, влейте уксус и добавьте соль.
- Хорошо перемешайте и оставьте на один час.
- Через час перемешайте ещё и уложите в чистые сухие банки.
Холодная аджика без варки получается безумно вкусной!
Приятного Вам аппетита!
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