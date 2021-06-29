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Пышные кабачковые зразы. Идеальное сочетание мяса и овощей

Пышный кабачковые зразы — идеальное сочетание мяса и овощей.

Пышные кабачковые зразы: ингредиенты

Пышные кабачковые зразы

  1. Очищенный кабачок — 300 гр. (триста грамм0
  2. Мясной фарш — 100 гр. (сто грамм0
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Чеснок сушёный либо свежий
  6. Орегано — две щепотки
  7. Паприка — 2 ч. л (две чайные ложки)
  8. Разрыхлитель — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Молотые сухари для панировки — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  10. Растительное масло для жарки
  11. Луковица — 1 шт. (одна штука)
  12. Молотый перец — одна щепотка
  13. Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)

Рецепт приготовления:

  • Сперва приготовьте пикантную панировку. Смешайте с сухарями паприку, чеснок, орегано и чайную ложку соли.
  • Кабачок натрите на крупной тёрке, перемечайте с чайной ложкой соли и отложите на 10 минут.
  • Смешайте измельчённый лук с фаршем, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  • Белок отделите от желтка и взбейте до стойкой пены.
  • Кабачок отожмите, соедините с желтком, добавьте туда же половину белковой массы и муку, смешанную с разрыхлителем. Размешайте и помешивая введите остальной белок. Ложкой вымесите тесто.
  • Противень смажьте маслом, сформируйте зразы — чайная ложка теста плюс чайная ложка фарша плюс чайная ложка теста.
  • Посыпьте панировкой и отправьте выпекаться при 170 градусах 30-40 минут.

Пышные кабачковые зразы подавайте горячими со сметанным соусом и зеленью.

Пышные кабачковые зразы. Идеальное сочетание мяса и овощей 2

Приятного аппетита!

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