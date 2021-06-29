Пышные кабачковые зразы. Идеальное сочетание мяса и овощей

Пышный кабачковые зразы — идеальное сочетание мяса и овощей.
Пышные кабачковые зразы: ингредиенты
- Очищенный кабачок — 300 гр. (триста грамм0
- Мясной фарш — 100 гр. (сто грамм0
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Чеснок сушёный либо свежий
- Орегано — две щепотки
- Паприка — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Молотые сухари для панировки — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Растительное масло для жарки
- Луковица — 1 шт. (одна штука)
- Молотый перец — одна щепотка
- Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)
Рецепт приготовления:
- Сперва приготовьте пикантную панировку. Смешайте с сухарями паприку, чеснок, орегано и чайную ложку соли.
- Кабачок натрите на крупной тёрке, перемечайте с чайной ложкой соли и отложите на 10 минут.
- Смешайте измельчённый лук с фаршем, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
- Белок отделите от желтка и взбейте до стойкой пены.
- Кабачок отожмите, соедините с желтком, добавьте туда же половину белковой массы и муку, смешанную с разрыхлителем. Размешайте и помешивая введите остальной белок. Ложкой вымесите тесто.
- Противень смажьте маслом, сформируйте зразы — чайная ложка теста плюс чайная ложка фарша плюс чайная ложка теста.
- Посыпьте панировкой и отправьте выпекаться при 170 градусах 30-40 минут.
Пышные кабачковые зразы подавайте горячими со сметанным соусом и зеленью.
Приятного аппетита!
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