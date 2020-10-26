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Имбирное печенье: волшебный аромат этого печенья поднимет настроение

Имбирное печенье обладает невероятным ароматом! Аромат такой согревающий, приятный.

Имбирное печенье: ингредиенты

Имбирное печенье

  1. 100 (сто) гр – сливочного масла
  2. 100 (сто) гр – сахара
  3. 200 (двести) гр – муки
  4. 3 (три) ч. ложки – меда
  5. 1 (одна) шт – яиц
  6. 2 (две) ч. ложки – порошка имбиря
  7. Полторы ч. ложки – пищевой соды
  8. Пол ч. ложки – гвоздики
  9. 1 (одна) ч. ложка – молотой корицы
  10. 1 (одна) ч. ложка – какао – порошка

Имбирное печенье: рецепт

Имбирное печенье

  • Гвоздику измельчите при помощи кофемолки в мелкий порошок
  • Муку смешайте с имбирем, гвоздикой, корицей и содой
  • Муку просейте со всеми ингредиентами через сито
  • Масло должно быть комнатной температуры. Взбейте его с сахаром. При помощи миксера
  • Добавьте яйца
  • Потом жидкий мед и взбейте до пышной массы
  • Потом порционно добавляйте муку и миксером перемешайте
  • Тесто готово. Оно должно быть немного жидковатым и липким в меру
  • Половину теста заверните в пищевую пленку
  • А во вторую часть теста добавьте какао. Смешайте и вот вам шоколадное тесто
  • Заверните его тоже и все тесто отправьте в морозилку на часа два
  • Потом достаньте белое тесто и поделите пополам. На бумаге для выпечки его тонко раскатайте
  • Формочками сделайте печенье
  • При помощи трубочки сделайте отверстие в них
  • Переложите на противень бумагу с печеньем
  • Выпекайте при 180 градусах пять минут
  • Также поступим и с шоколадным тестом
  • Почему я делала дырочки в печенье?
    Я продевала гирлянду и украшала елку ими на новый год. Аромат – сказка!

Имбирное печенье

Имбирное печенье готово: Видео

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