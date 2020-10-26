Имбирное печенье: волшебный аромат этого печенья поднимет настроение

Имбирное печенье обладает невероятным ароматом! Аромат такой согревающий, приятный.
Имбирное печенье: ингредиенты
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 100 (сто) гр – сахара
- 200 (двести) гр – муки
- 3 (три) ч. ложки – меда
- 1 (одна) шт – яиц
- 2 (две) ч. ложки – порошка имбиря
- Полторы ч. ложки – пищевой соды
- Пол ч. ложки – гвоздики
- 1 (одна) ч. ложка – молотой корицы
- 1 (одна) ч. ложка – какао – порошка
Имбирное печенье: рецепт
- Гвоздику измельчите при помощи кофемолки в мелкий порошок
- Муку смешайте с имбирем, гвоздикой, корицей и содой
- Муку просейте со всеми ингредиентами через сито
- Масло должно быть комнатной температуры. Взбейте его с сахаром. При помощи миксера
- Добавьте яйца
- Потом жидкий мед и взбейте до пышной массы
- Потом порционно добавляйте муку и миксером перемешайте
- Тесто готово. Оно должно быть немного жидковатым и липким в меру
- Половину теста заверните в пищевую пленку
- А во вторую часть теста добавьте какао. Смешайте и вот вам шоколадное тесто
- Заверните его тоже и все тесто отправьте в морозилку на часа два
- Потом достаньте белое тесто и поделите пополам. На бумаге для выпечки его тонко раскатайте
- Формочками сделайте печенье
- При помощи трубочки сделайте отверстие в них
- Переложите на противень бумагу с печеньем
- Выпекайте при 180 градусах пять минут
- Также поступим и с шоколадным тестом
- Почему я делала дырочки в печенье? Я продевала гирлянду и украшала елку ими на новый год. Аромат – сказка!
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