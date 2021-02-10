Египетский пирог Фытыр: точно превратится в любимую семейную традицию

Египетский пирог Фытыр! Египетская кухня известна своей изысканностью и невероятно богатым ассортиментом. Одним из прослывших египетских пирогов является Фытыр. Фытыр — пирог на слоёной основе, который сами египтяне изготавливают из так называемой Магалябии. В наши дни рецепт допускает использование иных начинок.

Египетский пирог Фытыр: ингредиенты

Двести — двести пятьдесят грамм сливочного масла

Три гранёных стакана муки (лучше всего пшеничная)

Пол чайной ложки сухих дрожжей (равносильно пяти граммам свежих дрожжей)

Двести пятьдесят миллилитров молока

Яйцо

Щепотка соли

Египетский пирог Фытыр: ингредиенты для крема

Пятьсот миллилитров молока

Двести грамм сахарного песка

Яйцо

Ванилин

Восемьдесят — девяносто грамм крахмала

Египетский пирог Фытыр: перейдём к самому рецепту

Влить молоко в алюминиевую кастрюлю и вскипятить. Очень важно после остудить молоко до температуры тела. Растворить дрожжи в двухстах пятидесяти миллилитров молока. Добавить взбитое яйцо. Перемешать с солью.

Просеять муку и насыпать в приготавливаемое тесто. Размешать и замесить.

Разделить тесто на равные половины. Раскатать (рекомендуется предварительно посыпать рабочую поверхность и саму скалку мукой во избежание прилипания теста).

Подержать сливочное масло в тёплом помещении либо на в водяной бане, чтоб оно стало мягче. Смазать раскатанные пласты маслом, свернуть в рулетик. Сам рулетик закрутить в форме ракушки, закрыть пищевой плёнкой и оставить «отдохнуть» или «помёрзнуть» в холодильнике от трёх до четырёх часов. Не беспокойтесь: это время не потратиться безрезультатно. За этот период предлагаем заняться начинкой.

Придерживаясь традиций, мы остановили наш выбор на Магалябии. Взбить яйцо с сахаром. Всыпать крахмал. Хорошенечко растереть, пока не получется достаточно густая чисто-белая смесь. Влить пол-литра молока и мешая греем на слабом огне до начала процесса кипения.

Снять с огня и поставить на прохладный балкон остывать.

Вернёмся к тесту. Раскатать «ракушки» до двух-трёх миллиметров, не нарушая их структуру. Постараться, чтобы диаметр одного из слоёв превосходил диаметр другого на полтора-два сантиметра.

Относительно маленький пласт положить на противень покрытый пергаментной бумагой. На первый слой выложить начинку, после чего «укутать» её вторым, более большим пластом, подгибая края под первый.

Сделать узорчатые дырочки вилкой.

Смешать желток с молоком. Окунуть туда кисточку и размалевать поверхность будущего пирога.

Печь около получаса в духовке, разогретой предварительно до 180 градусов. Из духовки пирог выходит золотистым и на завить ароматным. Дать ему остыть, после чего, в качестве завершительного штриха, посыпать сахарной пудрой.

Египетский пирог Фытыр: готов

Фытыр можно подавать в горячем виде. Домочадцы быстро разнесут Фытыр и попросят добавки. Тем не менее, если от добавки останется пару кусочков, не волнуйтесь: Фытыр вкусен и в холодном виде.