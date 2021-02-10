Египетский пирог Фытыр: точно превратится в любимую семейную традицию

Египетский пирог Фытыр! Египетская кухня известна своей изысканностью и невероятно богатым ассортиментом. Одним из прослывших египетских пирогов является Фытыр. Фытыр — пирог на слоёной основе, который сами египтяне изготавливают из так называемой Магалябии. В наши дни рецепт допускает использование иных начинок.
Египетский пирог Фытыр: ингредиенты
- Двести — двести пятьдесят грамм сливочного масла
- Три гранёных стакана муки (лучше всего пшеничная)
- Пол чайной ложки сухих дрожжей (равносильно пяти граммам свежих дрожжей)
- Двести пятьдесят миллилитров молока
- Яйцо
- Щепотка соли
Египетский пирог Фытыр: ингредиенты для крема
- Пятьсот миллилитров молока
- Двести грамм сахарного песка
- Яйцо
- Ванилин
- Восемьдесят — девяносто грамм крахмала
Египетский пирог Фытыр: перейдём к самому рецепту
- Влить молоко в алюминиевую кастрюлю и вскипятить. Очень важно после остудить молоко до температуры тела. Растворить дрожжи в двухстах пятидесяти миллилитров молока. Добавить взбитое яйцо. Перемешать с солью.
- Просеять муку и насыпать в приготавливаемое тесто. Размешать и замесить.
- Разделить тесто на равные половины. Раскатать (рекомендуется предварительно посыпать рабочую поверхность и саму скалку мукой во избежание прилипания теста).
- Подержать сливочное масло в тёплом помещении либо на в водяной бане, чтоб оно стало мягче. Смазать раскатанные пласты маслом, свернуть в рулетик. Сам рулетик закрутить в форме ракушки, закрыть пищевой плёнкой и оставить «отдохнуть» или «помёрзнуть» в холодильнике от трёх до четырёх часов. Не беспокойтесь: это время не потратиться безрезультатно. За этот период предлагаем заняться начинкой.
- Придерживаясь традиций, мы остановили наш выбор на Магалябии. Взбить яйцо с сахаром. Всыпать крахмал. Хорошенечко растереть, пока не получется достаточно густая чисто-белая смесь. Влить пол-литра молока и мешая греем на слабом огне до начала процесса кипения.
- Снять с огня и поставить на прохладный балкон остывать.
- Вернёмся к тесту. Раскатать «ракушки» до двух-трёх миллиметров, не нарушая их структуру. Постараться, чтобы диаметр одного из слоёв превосходил диаметр другого на полтора-два сантиметра.
- Относительно маленький пласт положить на противень покрытый пергаментной бумагой. На первый слой выложить начинку, после чего «укутать» её вторым, более большим пластом, подгибая края под первый.
- Сделать узорчатые дырочки вилкой.
- Смешать желток с молоком. Окунуть туда кисточку и размалевать поверхность будущего пирога.
- Печь около получаса в духовке, разогретой предварительно до 180 градусов. Из духовки пирог выходит золотистым и на завить ароматным. Дать ему остыть, после чего, в качестве завершительного штриха, посыпать сахарной пудрой.
Египетский пирог Фытыр: готов
Фытыр можно подавать в горячем виде. Домочадцы быстро разнесут Фытыр и попросят добавки. Тем не менее, если от добавки останется пару кусочков, не волнуйтесь: Фытыр вкусен и в холодном виде.
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