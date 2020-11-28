Кефир + фарш. Это шедевр. Вкусное блюдо из кефира и фарша, которое может приготовить каждый

Очень мягкая и нежная запеканка из фарша с помидорами, теста на кефире. Кроме фарша вы можете делать и другую, разнообразную начинку. К примеру, просто добавьте еще грибочки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 400 мл;
- фарш, 400 г;
- лук, 2 шт;
- мука, 300 г;
- яйца, 3 шт;
- сода, 0.5 ч.л;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- помидоры, 2 шт;
- зелень, специи.
Процесс приготовления
Лук режем мелким кубиком и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.
Добавляем фарш и обжариваем все до готовности.
За пару минут до окончания жарки, солим и перчим, добавляем любые другие специи.
Яйца взбиваем венчиком с солью, сахаром.
Вливаем кефир и перемешиваем, добавляем муку, перемешиваем.
Всыпаем соду, смешиваем, вливаем растительное масло и вымешиваем до однородности.
Режем кружочками томаты.
Смазываем форму растительным маслом и выливаем часть теста.
Выкладываем начинку из фарша и лука, разравниваем.
Заливаем остатком теста и выкладываем сверху дольки томатов.
Запекаем около 40 минут при 180 градусах.
Пирог очень вкусный, как в горячем, так и в холодном виде. Только оставьте его немного остыть и только потом вынимайте из формы.
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