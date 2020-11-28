Кефир + фарш. Это шедевр. Вкусное блюдо из кефира и фарша, которое может приготовить каждый

Очень мягкая и нежная запеканка из фарша с помидорами, теста на кефире. Кроме фарша вы можете делать и другую, разнообразную начинку. К примеру, просто добавьте еще грибочки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 400 мл;

фарш, 400 г;

лук, 2 шт;

мука, 300 г;

яйца, 3 шт;

сода, 0.5 ч.л;

соль, 1 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

помидоры, 2 шт;

зелень, специи.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

Добавляем фарш и обжариваем все до готовности.

За пару минут до окончания жарки, солим и перчим, добавляем любые другие специи.

Яйца взбиваем венчиком с солью, сахаром.

Вливаем кефир и перемешиваем, добавляем муку, перемешиваем.

Всыпаем соду, смешиваем, вливаем растительное масло и вымешиваем до однородности.

Режем кружочками томаты.

Смазываем форму растительным маслом и выливаем часть теста.

Выкладываем начинку из фарша и лука, разравниваем.

Заливаем остатком теста и выкладываем сверху дольки томатов.

Запекаем около 40 минут при 180 градусах.

Пирог очень вкусный, как в горячем, так и в холодном виде. Только оставьте его немного остыть и только потом вынимайте из формы.