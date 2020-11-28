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Кефир + фарш. Это шедевр. Вкусное блюдо из кефира и фарша, которое может приготовить каждый

Очень мягкая и нежная запеканка из фарша с помидорами, теста на кефире. Кроме фарша вы можете делать и другую, разнообразную начинку. К примеру, просто добавьте еще грибочки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 400 мл;
  • фарш, 400 г;
  • лук, 2 шт;
  • мука, 300 г;
  • яйца, 3 шт;
  • сода, 0.5 ч.л;
  • соль, 1 ч.л;
  • сахар, 1 ч.л;
  • помидоры, 2 шт;
  • зелень, специи.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

Добавляем фарш и обжариваем все до готовности.

За пару минут до окончания жарки, солим и перчим, добавляем любые другие специи.

Яйца взбиваем венчиком с солью, сахаром.

Вливаем кефир и перемешиваем, добавляем муку, перемешиваем.

Всыпаем соду, смешиваем, вливаем растительное масло и вымешиваем до однородности.

Режем кружочками томаты.

Смазываем форму растительным маслом и выливаем часть теста.

Выкладываем начинку из фарша и лука, разравниваем.

Заливаем остатком теста и выкладываем сверху дольки томатов.

Кефир + фарш. Это шедевр. Вкусное блюдо из кефира и фарша, которое может приготовить каждый Кефир + фарш. Это шедевр. Вкусное блюдо из кефира и фарша, которое может приготовить каждый

Запекаем около 40 минут при 180 градусах.

Кефир + фарш. Это шедевр. Вкусное блюдо из кефира и фарша, которое может приготовить каждый

Пирог очень вкусный, как в горячем, так и в холодном виде. Только оставьте его немного остыть и только потом вынимайте из формы.

Кефир + фарш. Это шедевр. Вкусное блюдо из кефира и фарша, которое может приготовить каждый

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