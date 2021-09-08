Знаменитый быстрый и легкий банановый торт всего с 1 яйцом. Один из самых простых и легких рецептов

Один из самых простых и легких рецептов вкусного десерта с бананом. Рекомендую вам попробовать это лакомство и я уверена, что вы станете делать его часто.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- бананы, 2шт;
- яйцо, 1 шт;
- сливочное масло, 15 г;
- сахар, 30 г;
- сахар, 50 г;
- яйцо, 1 шт;
- масло растительное, 50 мл;
- разрыхлитель, 8 г.
- молоко, 100 мл;
- мука, 180 г.
Процесс приготовления
В сливочном масле топим сахар на сковороде до образования карамельной массы.
Выкладываем в нее половинки бананов и обжариваем их в карамели пару минут, снимаем с огня.
Сахар (50 г) смешиваем с яйцом и ванилином, щепоткой соли, взбиваем венчиком.
Вливаем растительное масло и молоко, перемешиваем.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в массу и вымешиваем густое, однородное тесто.
Выливаем тесто на бананы в сковороде и накрываем крышкой.
Жарим на небольшом огне 15 минут.
С помощью блюда переворачиваем пирог на другую сторону и жарим 5 минут.
Пирог получается очень нежным и мягким, с ярким, банановым ароматом. Это прекрасное лакомство для завтрака и просто чаепития.
По желанию, сделайте сметанный крем, взбитый с сахарной пудрой, и полейте сверху растопленным шоколадом.
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