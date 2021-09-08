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Знаменитый быстрый и легкий банановый торт всего с 1 яйцом. Один из самых простых и легких рецептов

Один из самых простых и легких рецептов вкусного десерта с бананом. Рекомендую вам попробовать это лакомство и я уверена, что вы станете делать его часто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • бананы, 2шт;
  • яйцо, 1 шт;
  • сливочное масло, 15 г;
  • сахар, 30 г;
  • сахар, 50 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • масло растительное, 50 мл;
  • разрыхлитель, 8 г.
  • молоко, 100 мл;
  • мука, 180 г.

Процесс приготовления

В сливочном масле топим сахар на сковороде до образования карамельной массы.

Выкладываем в нее половинки бананов и обжариваем их в карамели пару минут, снимаем с огня.

Сахар (50 г) смешиваем с яйцом и ванилином, щепоткой соли, взбиваем венчиком.

Вливаем растительное масло и молоко, перемешиваем.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в массу и вымешиваем густое, однородное тесто.

Выливаем тесто на бананы в сковороде и накрываем крышкой.

Знаменитый быстрый и легкий банановый торт всего с 1 яйцом. Один из самых простых и легких рецептов

Жарим на небольшом огне 15 минут.

С помощью блюда переворачиваем пирог на другую сторону и жарим 5 минут.

Знаменитый быстрый и легкий банановый торт всего с 1 яйцом. Один из самых простых и легких рецептов

Пирог получается очень нежным и мягким, с ярким, банановым ароматом. Это прекрасное лакомство для завтрака и просто чаепития.

По желанию, сделайте сметанный крем, взбитый с сахарной пудрой, и полейте сверху растопленным шоколадом.

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