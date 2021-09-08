Знаменитый быстрый и легкий банановый торт всего с 1 яйцом. Один из самых простых и легких рецептов

Один из самых простых и легких рецептов вкусного десерта с бананом. Рекомендую вам попробовать это лакомство и я уверена, что вы станете делать его часто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

бананы, 2шт;

яйцо, 1 шт;

сливочное масло, 15 г;

сахар, 30 г;

сахар, 50 г;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 50 мл;

разрыхлитель, 8 г.

молоко, 100 мл;

мука, 180 г.

Процесс приготовления

В сливочном масле топим сахар на сковороде до образования карамельной массы.

Выкладываем в нее половинки бананов и обжариваем их в карамели пару минут, снимаем с огня.

Сахар (50 г) смешиваем с яйцом и ванилином, щепоткой соли, взбиваем венчиком.

Вливаем растительное масло и молоко, перемешиваем.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в массу и вымешиваем густое, однородное тесто.

Выливаем тесто на бананы в сковороде и накрываем крышкой.

Жарим на небольшом огне 15 минут.

С помощью блюда переворачиваем пирог на другую сторону и жарим 5 минут.

Пирог получается очень нежным и мягким, с ярким, банановым ароматом. Это прекрасное лакомство для завтрака и просто чаепития.

По желанию, сделайте сметанный крем, взбитый с сахарной пудрой, и полейте сверху растопленным шоколадом.