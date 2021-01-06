ТОП-6 ПЕРВЫХ БЛЮД К ОБЕДУ

1) Суп «Шурпа»



ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 700 г баранины или говядины

● 700 г картофеля

● 350 г болгарского перца

● 300 г помидоров

● 250 г моркови

● 250 г лука

● 2–3 зубчика чеснока

● 3 ст.л. томатной пасты

● соль

● перец

● зелень по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1 Лук мелко покрошить.

Шаг 2 Мясо нарезать небольшими кубиками.

Шаг 3 Помидоры нарезать кубиками.

Шаг 4 Перец очистить от семян, нарезать соломкой.

Шаг 5 Морковь нашинковать соломкой.

Шаг 6 В кастрюле на растительном масле обжарить лук.

Шаг 7 Добавить мясо, хорошо обжарить.

Шаг 8 Затем добавить помидоры.

Шаг 9 Следом добавить болгарский перец

Шаг 10 Следом добавить морковь.

Шаг 11 Добавить томатную пасту.

Шаг 12 Залить кипятком так, чтобы вода покрывала овощи с мясом. Тушить 30 минут.

Шаг 13 Картофель почистить, нарезать крупными кубиками или брусочками.

Шаг 14 Добавить картофель к мясу и овощам.

Шаг 15 Залить кипятком, посолить, поперчить, варить до готовности картофеля (около 10–15 минут).

Шаг 16 В конце приготовления добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.

Дать настояться 20–25 минут.

2) Суп «Харчо»



ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 500 г говядины (филе или грудинки на косточке)

● 200 г риса

● 100 г грецких орехов

● 150 г соуса ткемали или сацебели

● 150 г лука

● 3–4 зубчика чеснока

● 2 ч.л. хмели-сунели

● красный перец (1–2 ч.

л.)● перец горошком (5–6 шт)● соль● зелень по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1 Мясо нарезать небольшими кусочками.

Шаг 2 Залить 3 л воды, варить 1.5 часа (накипь убирать).

Шаг 3 Лук мелко нарезать.

Шаг 4 Орехи измельчить в блендере.

Если блендера нет, орехи можно порубить ножом.

Шаг 5 Лук обжарить на растительном масле.

Шаг 6 В готовый бульон засыпать рис, варить 10 минут.

Шаг 7 Добавить лук в бульон.

Шаг 8 Затем добавить орехи.

Шаг 9 Добавить соус.

Шаг 10 Следом добавить хмели-сунели, перец, посолить по вкусу, варить 5–7 минут.

Шаг 11 Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок, убрать с огня и дать настояться 10–20 минут под крышкой.

Шаг 12 При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью.

3) Овощной суп с фаршем



ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 500 г фарша (любого, по вкусу)

● 300 г цуккини

● 300 г баклажанов

● 250 г капусты

● 300 г помидоров

● 300 г стеблей сельдерея

● 150 г моркови

● лук-порей или 150 г репчатого лука

● зелень по вкусу

● соль

● перец

● растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1 Лук нарезать полукольцами.

Шаг 2 Баклажаны нарезать кубиками.

Шаг 3 Цуккини нарезать кубиками.

Шаг 4 Капусту мелко нарезать соломкой.

Шаг 5 Помидоры нарезать кубиками.

Шаг 6 Сельдерей мелко нарезать.

Шаг 7 Морковь натереть на средней терке.

Шаг 8 На растительном масле слегка обжарить лук.

Шаг 9 Добавить морковь, немного обжарить.

Шаг 10 Добавить баклажаны.

Шаг 11 Следом добавить цуккини, тушить 5 минут.

Шаг 12 Добавить капусту.

Шаг 13 Сельдерей.

Шаг 14 Помидоры. Тушить еще 5 минут.

Шаг 15 Затем налить 2.5 литра воды, посолить, поперчить.

Довести до кипения.

Шаг 16 Добавить фарш, маленькими кусочками.

Варить 15 минут.

Шаг 17 Готовый суп посыпать зеленью.

4) Суп с грибами, сухариками и сыром с благородной плесенью



ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 50 г белых сушеных грибов

● 300 г шампиньонов

● 200 г плавленого сыра

● 100 г лука

● 150 г сыра с благородной плесенью

● 150 г батона

● 100 мл растительного масла

● 3 зубчика чеснока

● соль

● перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1 Грибы залить горячей водой и оставить на 30 минут.

Шаг 2 Лук нарезать кубиками.

Шаг 3 Шампиньоны тонко нарезать.

Шаг 4 Батон нарезать кубиками.

Шаг 5 Сыр с плесенью нарезать кубиками.

Шаг 6 В кастрюле на растительном масле обжарить лук.

Шаг 7 Добавить белые грибы (предварительно слить с них воду и немного отжать).

Шаг 8 Залить 2.5 л воды.

Довести до кипения, посолить, поперчить, варить в течение 30 минут.

Шаг 9 Затем все измельчить блендером.

Шаг 10 Добавить шампиньоны, варить в течение 10 минут.

Шаг 11 Добавить плавленый сыр, перемешать, убрать с огня.

Шаг 12 Готовим сухарики.

В масло добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.

Дать настояться в течение 10–15 минут.

Шаг 13 На этом масле пожарить батон до золотистого цвета.

Шаг 14 При подаче суп разлить по тарелкам, добавить сухарики и сыр.

5) Суп с цыпленком, овощами и клецками с зеленью



ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 1 кг цыпленка

● 700 г картофеля

● 150 г болгарского перца

● 150 г моркови

● 150 г лука

● 300 г помидоров

● соль

● перец

● растительное масло

клецки:

● 1 яйцо

● 50 мл молока

● 100 г муки

● зелень по вкусу

● соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1 Цыпленка нарезать на кусочки.

Шаг 2 Положить в кастрюлю, залить водой, немного посолить.

Варить в течение 45–50 минут.

Шаг 3 Лук мелко нарезать.

Шаг 4 Морковь натереть на средней терке.

Шаг 5 Помидоры нарезать кубиками.

Шаг 6 Перец очистить от семян, нарезать кубиками.

Шаг 7 На растительном масле обжарить лук.

Шаг 8 Добавить морковь, обжарить.

Шаг 9 Картофель почистить, нарезать кубиками.

Шаг 10 Готовим клецки.

Зелень мелко нарезать.

Шаг 11 Яйцо немного взбить.

Шаг 12 Добавить молоко, перемешать.

Шаг 13 Добавить зелень.

Шаг 14 Добавить муку, немного посолить, перемешать.

Тесто на клецки должно быть не жидким, но и не густым.

Шаг 15 В кастрюлю добавить картофель, варить 5–7 минут.

Шаг 16 Добавить перец.

Шаг 17 Следом добавить помидоры.

Шаг 18 Добавить лук с морковью.

Варить до готовности картофеля.

Шаг 19 Чайной ложечкой набирать тесто и опускать в кипящий бульон.

Клецки при варке разбухнут, поэтому сильно большими их делать не надо.

Я набираю ½ ч.л. теста.

Варить 5–7 минут.

При необходимости досолить.

6) Венгерский суп «Гуляш»



ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 700 г филе говядины

● 100 г сала (свежего)

● 700 г картофеля

● 300 г помидоров

● 250 г болгарского перца

● 200 г лука

● 2–3 зубчика чеснока

● 1 ст.л. молотой паприки

● 1 ч.л. тмина

● соль

● перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сало нарезать небольшими кусочками.Лук мелко нарезать. Мясо нарезать небольшими кусочками.

Перец очистить от семян, нарезать соломкой. Помидоры нарезать кубиками. Чеснок мелко нарезать.

Картофель почистить, нарезать кубиками. В кастрюлю (желательно с толстым дном) положить сало.

Вытопить из сала весь жир. Шкварки вынуть и выбросить. В кастрюлю добавить лук. Обжарить.

Добавить паприку. Перемешать. Добавить тмин. Перемешать.Тушить 1–2 минуты. Добавить мясо. Потушить 5–7 минут.Посолить, поперчить. Налить воду так, чтобы она покрывала мясо. Накрыть крышкой.Тушить в течение 1.5 часов (при необходимости воду подливать). Добавить картофель. Залить 2–2.5 литрами воды.

Довести до кипения. Добавить перец. Варить 5–7 минут. Добавить помидоры.И чеснок. Варить до готовности картофеля. Если необходимо, посолить.

Приятного аппетита!