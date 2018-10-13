Ошибку кулинара исправит майонез, а кондитера — вкусный заварной крем с ванилью! С ним просто преображается вкус тортов, эклеров, рулетов, пирожков и самых различных десертов.

Он меня выручал уже не один раз: даже если что-то не совсем получилось при выпекании, — нежность, вкус и аромат этого крема творят чудеса! Никто и не замечает моих ошибок — все просто наслаждаются десертом и не могут нарадоваться. Испробовала множество рецептов кремов, но торт «Наполеон» с этим заварным ванильным кремом получается самым вкусным. Попробуйте — и вы убедитесь сами!

Состав продуктов

молоко — 800 миллилитров;

желтки — 5 штук;

кукурузный или картофельный крахмал — 30 грамм;

мука — 50 грамм;

сахар — 200 грамм;

ванилин — 2 грамма (на замену ванильный сахар, экстракт и так далее);

сливочное масло — 230 грамм.

Самый вкусный заварной крем с ванилью: пошаговый процесс приготовления

Соединяем сахар, муку, крахмал, ванилин (если он порошковый) и хорошо перемешиваем. Крахмал можно брать любой, но по своему опыту скажу, что с кукурузным получается лучше —- заварной крем приобретает более нежную консистенцию. А при использовании картофельного, масса получается чуточку тягучей, и в ней есть еле заметный, присущий картофельному крахмалу, аромат. Если для приготовления заварного крема у вас жидкий ванилин, тогда его добавляют в готовую яичную смесь (после пункта 3), а в случае использования стручков ванили, извлеченные семена добавляют в молоко, перед его кипячением (пункт 4). Желтки растираем венчиком до однородности и вливаем в смесь сухих ингредиентов, также добавляем приблизительно 100 миллилитров молока, чтобы легче было все перемешивать. Все взбиваем венчиком до однородности. За счет того, что изначально все сухие ингредиенты были перемешаны между собой, яичная масса получается красивой, однородной, без комочков. Оставшееся молоко нагреваем в сотейнике до кипения (до первых бульков), снимаем с огня и тонкой струйкой вливаем в яичную смесь, при этом очень быстро перемешиваем венчиком. Чтобы желток не свернулся, и не образовались комочков. Переливаем теплую массу обратно в сотейник, ставим на плиту (на маленький огонь), непрерывно помешивая, доводим до полного загустения. Если масса начинает быстро, неравномерно загустевать, то убавьте огонь на самый минимум или периодически приподнимайте над плитой сотейник, стараясь все быстро размешать до однородности. После опять ставим на плиту и продолжаем греть. Как только появится первый бульк, выключаем огонь, но еще продолжаем непрерывно мешать венчиком 1-2 минуты, чтобы масса равномерно заварилась и остывала. Остужаем заварной ванильный крем приблизительно до 80-70 градусов. Накрываем массу пищевой пленкой: она должна плотно соприкасаться с поверхностью крема, и оставляем. Пленка не дает возможности образоваться сверху подсохшей корочке. Также обратите внимание: остывать крем должен при комнатной температуре. В холодильнике будет образовываться конденсат, который плохо влияет на качество крема. Сливочное масло по этому рецепту можно добавлять двумя способами: классический вариант — как только сняли крем с плиты, бросаем масло в еще горячую массу и вымешиваем, после все остужаем и используем по назначению. При втором способе заварной крем получается более нежным, воздушным и хорошо держит форму. В этом случае горячую массу полностью остужаем (без масла). Отдельно в глубокой миске взбиваем миксером хорошо размягченное сливочное масло (чуть теплее комнатной температуры, приблизительно 25-28 градусов) до пышной, побелевшей массы. Не выключая миксер, добавляем заварной крем в 3-4 приема. Все готово! Перед использованием, его рекомендуется слегка охладить — поставить на 20-30 минут в холодильник.

Приготовленный заварной крем с ванилью просто идеальный: очень нежный, эластичный, глянцевый и безумно вкусный. Он хорошо держит форму и не растекается, поэтому отлично подойдет для торта «Наполеон», эклеров, пирожных, а также с ним можно приготовить вкусные рулеты, пирожки — и просто так, намазать на хлеб. Хранить его можно в холодильнике в закрытой таре (а лучше, чтобы поверхность крема плотно покрывала пищевая пленка, во избежание образования корочки) 2 дня.

Приятного аппетита!

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