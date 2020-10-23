Салат с говяжьим языком: иногда стоит себя побаловать таким изысканным деликатесом

Салат с говяжьим языком – настоящий деликатес! Обязательно побалуйте себя таким изысканным блюдом! Говяжий язык невероятно полезный!
Салат с говяжьим языком: ингредиенты
Для салата
- 4 (четыре) шт – маринованных огурцов
- 1 (одна) шт – лука
- 400 (четыреста) гр – говяжьего языка
- Укроп по вкусу
Для заправки
- Черный молотый перец по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка – соевого соуса
- 1 (одна) ч. ложка – красного молотого перца
- 1 (одна) ст. ложка – оливкового масла
- 1 (одна) ч. ложка – сахара
- Пол ч. ложки – соли
- 3 (три) зубчика – чеснока
Салат с говяжьим языком: рецепт
- Язык хорошо промойте под проточной водой. И отправьте его в кастрюлю с подсоленной водой. Варите до готовности. Отсудите и нарежьте тонкой полоской
- Чеснок измельчите и смешайте с соевым соусом. Туда же добавьте черный перец, красный сладкий молотый перец, соль, оливковое масло. Смешайте. Это заправка для нашего салатика
- Лук нарежьте полукольцами, тонко
- Огурцы тоже полукольцами
- Смешайте все ингредиенты и полейте нашей заправкой
- Перемешайте салат. Добавьте укроп
Салат с говяжьим языком готов!
Такой салат отличный вариант для праздничного стола! Ваши домочадцы будут от него в восторге! На здоровье.
Свежие комментарии