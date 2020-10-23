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Салат с говяжьим языком: иногда стоит себя побаловать таким изысканным деликатесом

Салат с говяжьим языком – настоящий деликатес! Обязательно побалуйте себя таким изысканным блюдом! Говяжий язык невероятно полезный!

Салат с говяжьим языком: ингредиенты

Салат с говяжьим языком

Для салата

  1. 4 (четыре) шт – маринованных огурцов
  2. 1 (одна) шт – лука
  3. 400 (четыреста) гр – говяжьего языка
  4. Укроп по вкусу

Для заправки

  1. Черный молотый перец по вкусу
  2. 1 (одна) ст. ложка – соевого соуса
  3. 1 (одна) ч. ложка – красного молотого перца
  4. 1 (одна) ст. ложка – оливкового масла
  5. 1 (одна) ч. ложка – сахара
  6. Пол ч. ложки – соли
  7. 3 (три) зубчика – чеснока

Салат с говяжьим языком: рецепт

Салат с говяжьим языком

  • Язык хорошо промойте под проточной водой. И отправьте его в кастрюлю с подсоленной водой. Варите до готовности. Отсудите и нарежьте тонкой полоской
  • Чеснок измельчите и смешайте с соевым соусом. Туда же добавьте черный перец, красный сладкий молотый перец, соль, оливковое масло. Смешайте. Это заправка для нашего салатика
  • Лук нарежьте полукольцами, тонко
  • Огурцы тоже полукольцами
  • Смешайте все ингредиенты и полейте нашей заправкой
  • Перемешайте салат. Добавьте укроп

Салат с говяжьим языком готов!

Салат с говяжьим языком

Такой салат отличный вариант для праздничного стола! Ваши домочадцы будут от него в восторге! На здоровье.

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