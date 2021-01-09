Я просто сложила все в банку. Такая заготовка должна быть в каждом доме

Очень мягкое и нежное сало, просто идеальная закуска, с которой вы не будете долго возиться. Секрет вкуса и аромата сала в приправе, которую я сама составляю и потом добавляю. Вы можете в этот состав еще и добавить свои любимые специи.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало, 2.5 кг;

соль, 20 г;

специи, 20 г.

Процесс приготовления

Смесь специй у меня такая: измельченные лавровый лист тмин пажитник чабер и майоран кориандр, смесь перцев, паприка , семена горчицы, чеснок сухой. Все хорошо смешайте с солью и добавляйте свои любимые специи.

Сало промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем на не крупные куски.

Совет: берите сало с мясом – очень вкусно получается. Но и тонкое сало без мяса, также получается очень вкусно.

Обмакиваем каждый кусок сала в смесь специй и соли и плотно кладем в литровую банку.

Прикрываем крышками банку и ставим в холодную духовку.

Включаем температуру 200 градусов.

Когда сало закипит, уменьшаем температуру до 120 градусов.

Закручиваем крышки и оставляем остывать. Храним в подвале.

Если вы делаете тонкое сало, тогда чтобы были полные баночки, одну раскладываем по другим банкам и закручиваем крышками.

Если трудно вынимать сало из банки, можно опустить в горячую воду и тогда куски легко и просто вынимаются.

Отличная закуска на праздничный стол и в качестве экспресс-закуски на каждый день.