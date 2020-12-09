Скатерть-Самобранка

5 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лукьяненко
    Зачем такие извращения? Не лучше ли по-старике в тарелочке?Холодец в бутылке...
  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...

Салат с цветной капустой: оригинальный салат с добавлением рыбы. Просто и вкусно!

Салат с цветной капустой! Любите ли Вы рыбу? Если да, то Вам самое время приготовить рыбный салат по нижеприведенному пошаговому рецепту.

Салат с цветной капустой: пошаговый рецепт

Салат с цветной капустой

  1. Филе рыбы хорошенько промыть под проточной водой. Воду подсолить, положить туда рыбу и варить до готовности. Шумовкой вынуть рыбу, дать ей остыть и мелко нарезать.
  2. Яйца промыть и поставить варить. Через 10 минут достать, остудить, нарезать мелкими дольками.
  3. Вскипятить воду, положить туда соль. Цветную капусту разделить на соцветия. Часть воды использовать для варки цветной капусты. Варить около 5 минут, так, чтобы капуста не размякла. В оставшейся воде сварить рис до готовности.
  4. Морковь почистить, хорошенько промыть под проточной водой, мелко натереть. Огурец вымыть и нарезать тонкими кружочками. Лук очистить, промыть, подсушить и нарезать тонкими полукольцами.
  5. Консервированный зеленый горошек процедить через сито, чтобы жидкость полностью стекла.
    Все составные соединить друг с другом, посолить, поперчить и перемешать.
  6. Салат можно положить в глубокую салатницу или в порционные вазочки. Полить майонезом, украсить листьями мяты. Блюдо готово, можно подавать на стол.

Салат с цветной капустой: оригинальный салат с добавлением рыбы. Просто и вкусно!

Салат с цветной капустой: ингредиенты

  • любая рыба – 300 г
  • цветная капуста – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • рис – 100 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 головка
  • консервированный зеленый горошек – полбанки
  • майонез и соль – по вкусу
  • листья мяты – для украшения.

Салат с цветной капустой: готов!

Яркое и очень полезное блюдо у Вас на столе.

Так что любители рыбы приступайте к еде. Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
САЛАТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх