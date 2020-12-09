Салат с цветной капустой: оригинальный салат с добавлением рыбы. Просто и вкусно!

Салат с цветной капустой! Любите ли Вы рыбу? Если да, то Вам самое время приготовить рыбный салат по нижеприведенному пошаговому рецепту.
Салат с цветной капустой: пошаговый рецепт
- Филе рыбы хорошенько промыть под проточной водой. Воду подсолить, положить туда рыбу и варить до готовности. Шумовкой вынуть рыбу, дать ей остыть и мелко нарезать.
- Яйца промыть и поставить варить. Через 10 минут достать, остудить, нарезать мелкими дольками.
- Вскипятить воду, положить туда соль. Цветную капусту разделить на соцветия. Часть воды использовать для варки цветной капусты. Варить около 5 минут, так, чтобы капуста не размякла. В оставшейся воде сварить рис до готовности.
- Морковь почистить, хорошенько промыть под проточной водой, мелко натереть. Огурец вымыть и нарезать тонкими кружочками. Лук очистить, промыть, подсушить и нарезать тонкими полукольцами.
- Консервированный зеленый горошек процедить через сито, чтобы жидкость полностью стекла.
Все составные соединить друг с другом, посолить, поперчить и перемешать.
- Салат можно положить в глубокую салатницу или в порционные вазочки. Полить майонезом, украсить листьями мяты. Блюдо готово, можно подавать на стол.
Салат с цветной капустой: ингредиенты
- любая рыба – 300 г
- цветная капуста – 200 г
- яйца – 2 шт.
- огурец – 1 шт.
- рис – 100 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 головка
- консервированный зеленый горошек – полбанки
- майонез и соль – по вкусу
- листья мяты – для украшения.
Салат с цветной капустой: готов!
Яркое и очень полезное блюдо у Вас на столе.Так что любители рыбы приступайте к еде. Приятного аппетита!
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