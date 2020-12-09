Салат с цветной капустой: оригинальный салат с добавлением рыбы. Просто и вкусно!

Салат с цветной капустой! Любите ли Вы рыбу? Если да, то Вам самое время приготовить рыбный салат по нижеприведенному пошаговому рецепту.

Салат с цветной капустой: пошаговый рецепт

Филе рыбы хорошенько промыть под проточной водой. Воду подсолить, положить туда рыбу и варить до готовности. Шумовкой вынуть рыбу, дать ей остыть и мелко нарезать. Яйца промыть и поставить варить. Через 10 минут достать, остудить, нарезать мелкими дольками. Вскипятить воду, положить туда соль. Цветную капусту разделить на соцветия. Часть воды использовать для варки цветной капусты. Варить около 5 минут, так, чтобы капуста не размякла. В оставшейся воде сварить рис до готовности. Морковь почистить, хорошенько промыть под проточной водой, мелко натереть. Огурец вымыть и нарезать тонкими кружочками. Лук очистить, промыть, подсушить и нарезать тонкими полукольцами. Консервированный зеленый горошек процедить через сито, чтобы жидкость полностью стекла.

Все составные соединить друг с другом, посолить, поперчить и перемешать. Салат можно положить в глубокую салатницу или в порционные вазочки. Полить майонезом, украсить листьями мяты. Блюдо готово, можно подавать на стол.

Салат с цветной капустой: ингредиенты

любая рыба – 300 г

цветная капуста – 200 г

яйца – 2 шт.

огурец – 1 шт.

рис – 100 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 головка

консервированный зеленый горошек – полбанки

майонез и соль – по вкусу

листья мяты – для украшения.

Салат с цветной капустой: готов!

Яркое и очень полезное блюдо у Вас на столе.

Так что любители рыбы приступайте к еде. Приятного аппетита!