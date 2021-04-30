Пышные оладьи без яиц. Ароматный завтрак с этим блюдом обеспечит вам хорошее настроение

Пышные оладьи без яиц понравятся Вам простотой приготовления. Готовьте такие оладушки для своих деток, и они всегда будут сытыми и довольными.
Пышные оладьи без яиц: ингредиенты
- Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Кефир — 200 мл. (двести миллилитров)
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 1/3 ч. л (треть чайной ложки)
- Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Смешайте кефир комнатной температуры с сахаром и перемешайте венчиком несколько минут, для того, чтобы сахар стал растворятся.
- Обязательно просейте муку, чтобы оладьи получились пышными.
- Муку добавляйте в несколько приёмов, после каждого тщательно перемешивая массу, для избегания комочков. Можно употребить венчик или миксер на небольших оборотах.
- Всыпьте соду и массу хорошо перемешайте.
- Тесто выложите столовой ложкой в сковороду с разогретым сливочным маслом и обжарьте оладушки пару минут с каждой стороны.
- Выложите готовые оладушки на блюдо и по желанию посыпьте пудрой. Можете подавать со сметаной, джемом или вареньем.
Пышные оладьи без яиц готовятся очень быстро.
Приятного Вам аппетита!
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