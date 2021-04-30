Пышные оладьи без яиц. Ароматный завтрак с этим блюдом обеспечит вам хорошее настроение

Пышные оладьи без яиц понравятся Вам простотой приготовления. Готовьте такие оладушки для своих деток, и они всегда будут сытыми и довольными.

Пышные оладьи без яиц: ингредиенты

Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм) Кефир — 200 мл. (двести миллилитров) Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка) Соль — 1/3 ч. л (треть чайной ложки) Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Рецепт приготовления:

Смешайте кефир комнатной температуры с сахаром и перемешайте венчиком несколько минут, для того, чтобы сахар стал растворятся.

Обязательно просейте муку, чтобы оладьи получились пышными.

Муку добавляйте в несколько приёмов, после каждого тщательно перемешивая массу, для избегания комочков. Можно употребить венчик или миксер на небольших оборотах.

Всыпьте соду и массу хорошо перемешайте.

Тесто выложите столовой ложкой в сковороду с разогретым сливочным маслом и обжарьте оладушки пару минут с каждой стороны.

Выложите готовые оладушки на блюдо и по желанию посыпьте пудрой. Можете подавать со сметаной, джемом или вареньем.

Пышные оладьи без яиц готовятся очень быстро.

Приятного Вам аппетита!