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Кабачковая пицца: вкусная и полезная, оторваться невозможно! Простой и полезный рецепт

Пиццу можно делать из разных продуктов. Вот и с кабачков, это блюдо получается настолько вкусным и нежным, что невозможно оторваться, обязательно попробуйте приготовить со свежими, сезонными овощами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 650 г;
  • помидоры, 300 г;
  • яйца, 3 шт;
  • сыр, 150 г;
  • сметана, 2 ст.л;
  • мука, 5 ст.л;
  • зелень, специи, итальянские травы, чеснок сухой или свежий.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке. Если взяли молодые кабачки, кожуру не убираем.

Сыр трем на терке, помидоры режем кружочками, рубим зелень. Травы берите по своему вкусу.

Совет: сок из кабачков не выжимаем, чтобы тесто получилось более нежным.

Смешиваем кабачковую массу с зеленью и яйцами, специями, сметаной, чесноком и солим по вкусу.

Хорошо перемешиваем массу и всыпаем муку, вымешиваем до однородности.

Совет: муку добавляйте частями, чтобы не сделать слишком густой.

Противень застилаем пергаментом.

Выкладываем массу, разравниваем.

Посыпаем тертым сыром, выкладываем томатные кружочки, посыпаем зеленью свежей или сухой.

Кабачковая пицца: вкусная и полезная, оторваться невозможно! Простой и полезный рецепт

Запекаем при 200 градусах около 20 – 30 минут до румяности.

Кабачковая пицца: вкусная и полезная, оторваться невозможно! Простой и полезный рецепт

Пиццу я оставляю немного остыть, посыпаем свежей зеленью и подаем к столу. Блюдо получается мягким, нежным такое тесто никогда не будет резиновым, в холодном виде, также очень вкусно.

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