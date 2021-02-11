Нагар тает словно масло. Отмыли даже советские сковородки за пару минут по методу мамы

Почти у каждой хозяйки есть проблема с нагаром на посуде: даже если вы тщательно следите за своей посудой, все равно он будет появляться, пусть и в небольшом количестве.

Особенно эта проблема касается старой, еще советских времен посуды, которая производилась из чугуна, который хоть и очень хорош для посуды, но и ухаживать за ним следует очень внимательно.

У моей мамы, как раз и есть такая посуда, но она всегда чистая. Она поделилась со мной своими секретами.

Как чистить посуду от нагара:

моем посуду горячей водой;

берем нашатырный спирт и натираем посуду 6 колпачками спирта;

упаковываем посуду в целый пакет, завязываем и переворачиваем в разные стороны;

оставляем на ночь на балконе или в другом проветриваемом помещении.

Берем губку и убираем нагар – процесс будет легким и быстрым.

Промываем посуду под водой и все, она опять готова к использованию.