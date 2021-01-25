Готовим так уже 40 лет. Бабушка картошку научила готовить только так. Забытый деревенский рецепт

Тушеная в печи картошка – это самое ароматное и вкусное блюдо. Сегодня печи есть у единиц, но и в духовке можно сделать точно такую же вкуснятину, используя мой старый рецепт, доставшийся в наследство от бабушки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 4 шт;
- сало, 150 г;
- лук, 1 шт;
- соль, перец, кавказские травы и другие специи по вкусу;
- масло сливочное, 30 г;
- паприка, специи для мяса.
Процесс приготовления
Еще нам потребуются стеклянные баночки по 500 г – они будут вместо горшочков и деревенских чугунков, в которых будем запекать блюдо.
Картофель режем небольшими кусочками.
Сало или подчеревку также режем кусочками.
Лук режем тонкими полукольцами.
Смешиваем картофель, сало, лук, заправляем все солью, специями, перцем и травами.
Хорошо перемешиваем массу.
В сухие и чистые баночки раскладываем по кусочку сливочного масла и заполняем картофелем с салом.
Массу хорошо трамбуем, ведь она в процессе готовки, осядет.
Сверху кладем кусочки сливочного масла и накрываем баночки фольгой.
Отправляем банки в холодную духовку, включаем ее на 180 градусов и запекаем 1 час.
Выкладываем картофель в тарелки, можно еще посыпать зеленью и чесноком и подавать с разными мясными и рыбными закусками, салатами.
По вкусу вы еще можете добавить грибы, а масло заменить сметаной или сливками.
Свежие комментарии