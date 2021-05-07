Пирог 6 стаканов с любыми замороженными ягодами. Пекла сразу 2, но все равно оказалось мало

Один из самых простых рецептов готовки пирога. Его знают многие и часто используют, когда хочется что-то быстрое, но пышное. Воздушное и ароматное для чаепития.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

йогурт, масло растительное, сахар по 1 стакану;

мука, 3 стакана;

яйца, 2 шт;

разрыхлитель, 1 ч.л;

ванилин по вкусу;

соль щепотка;

ягоды замороженные, 100 г.

Процесс приготовления

Стакан берите любого объема, главное, чтобы им измерялись все ингредиенты для соблюдения пропорций.

Ягоды можно заменять любой другой начинкой или сделать просто вкусный бисквит, который посыпаем сахарной пудрой или поливаем растопленным шоколадом, смазываем кремом и т.д.

Смешиваем йогурт, растительное масло и сахар до однородности.

Всыпаем муку, разрыхлитель и ванилин по вкусу, яйца и перемешиваем тесто.

Совет: ванилин можно заменить цедрой лимона или корицей.

Соединяем все ингредиенты до однородности.

Форму смазываем маслом и обсыпаем мукой, выливаем тесто.

Сверху раскладываем ягоды.

Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, но смотрите по своей духовке.