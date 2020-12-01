Вкуснейшие оладьи из капусты – сметают со стола сразу же

Сегодня мы поделимся с Вами рецептом, по которому Вы можете приготовить вкусные оладьи из капусты. Такие оладушки сразу же разлетаются со стола, а готовить их очень легко и просто. Получаются они очень вкусные, мягкие и нежные.

Оладьи из капусты, нужно:

четыреста граммов капусты

два зеленых лука

два яйца

четыре столовые ложки натурального йогурта или же сметаны

пять столовых ложек с верхом муки

по половине чайной ложки молотого чеснока и черного молотого перца

полторы чайные ложки соли

укроп – по вкусу

растительное масло – для жарки

Как приготовить вкусные оладьи из капусты

Очень тонко нашинковать капусту острым ножом.

Воду залить в чайник и вскипятить.

Капусту поместить в дуршлаг.

Дуршлаг поставить на тарелку и залить капусту кипятком.

Капусту, залитую кипятком, отложить в сторонку минут на двадцать. Так капуста сохранит гораздо больше витаминов и микроэлементов, нежели при варке на плите.

Лук и укроп помыть, просушить и мелко нарезать.

Через двадцать минут слить воду с капусты, сцедить ее и хорошенько отжать.

Капусту переложить в глубокую емкость и остудить.

Остывшую капусту посолить.

К капусте добавить мелко нарезанный лук и укроп.

Добавить молотый черный перец и молотый чеснок.

В ту же миску вбить два яйца.

Доложить четыре столовые ложки натурального йогурта или сметаны.

Все хорошенько перемешать ложечкой и добавить муку. Нужно положить не менее четырех столовых ложек.

Дальше регулировать по густоте теста. Тесто должно быть по густоте как на обычные оладьи.

Сковороду поставить на огонь и влить в нее растительное масло.

Масло следует хорошо разогреть.

По столовой ложке капустного теста отправлять на сковороду.

Оладушки жарить с обеих сторон до получения золотистого цвета.

Вот и готовы вкусные оладьи с капустой.

Переложите оладьи на тарелку и подайте к столу.

Такие оладьи лучше всего подавать со сметаной, йогуртом или же каким-нибудь сметанным соусом.

Приятного аппетита!