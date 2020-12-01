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Вкуснейшие оладьи из капусты – сметают со стола сразу же

Сегодня мы поделимся с Вами рецептом, по которому Вы можете приготовить вкусные оладьи из капусты. Такие оладушки сразу же разлетаются со стола, а готовить их очень легко и просто. Получаются они очень вкусные, мягкие и нежные.

Оладьи из капусты, нужно:

  • четыреста граммов капусты
  • два зеленых лука
  • два яйца
  • четыре столовые ложки натурального йогурта или же сметаны
  • пять столовых ложек с верхом муки
  • по половине чайной ложки молотого чеснока и черного молотого перца
  • полторы чайные ложки соли
  • укроп – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

оладьи из капусты

Как приготовить вкусные оладьи из капусты

  • Очень тонко нашинковать капусту острым ножом.
  • Воду залить в чайник и вскипятить.
  • Капусту поместить в дуршлаг.
  • Дуршлаг поставить на тарелку и залить капусту кипятком.
  • Капусту, залитую кипятком, отложить в сторонку минут на двадцать. Так капуста сохранит гораздо больше витаминов и микроэлементов, нежели при варке на плите.

Вкуснейшие оладьи из капусты – сметают со стола сразу же

  • Лук и укроп помыть, просушить и мелко нарезать.
  • Через двадцать минут слить воду с капусты, сцедить ее и хорошенько отжать.
  • Капусту переложить в глубокую емкость и остудить.
  • Остывшую капусту посолить.
  • К капусте добавить мелко нарезанный лук и укроп.

Вкуснейшие оладьи из капусты – сметают со стола сразу же

  • Добавить молотый черный перец и молотый чеснок.
  • В ту же миску вбить два яйца.
  • Доложить четыре столовые ложки натурального йогурта или сметаны.
  • Все хорошенько перемешать ложечкой и добавить муку. Нужно положить не менее четырех столовых ложек.
  • Дальше регулировать по густоте теста. Тесто должно быть по густоте как на обычные оладьи.
  • Сковороду поставить на огонь и влить в нее растительное масло.
  • Масло следует хорошо разогреть.

Вкуснейшие оладьи из капусты – сметают со стола сразу же

  • По столовой ложке капустного теста отправлять на сковороду.
  • Оладушки жарить с обеих сторон до получения золотистого цвета.

Вот и готовы вкусные оладьи с капустой.

Переложите оладьи на тарелку и подайте к столу.

Вкуснейшие оладьи из капусты – сметают со стола сразу же

Такие оладьи лучше всего подавать со сметаной, йогуртом или же каким-нибудь сметанным соусом.

Приятного аппетита!

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