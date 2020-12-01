Вкуснейшие оладьи из капусты – сметают со стола сразу же

Сегодня мы поделимся с Вами рецептом, по которому Вы можете приготовить вкусные оладьи из капусты. Такие оладушки сразу же разлетаются со стола, а готовить их очень легко и просто. Получаются они очень вкусные, мягкие и нежные.
Оладьи из капусты, нужно:
- четыреста граммов капусты
- два зеленых лука
- два яйца
- четыре столовые ложки натурального йогурта или же сметаны
- пять столовых ложек с верхом муки
- по половине чайной ложки молотого чеснока и черного молотого перца
- полторы чайные ложки соли
- укроп – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Как приготовить вкусные оладьи из капусты
- Очень тонко нашинковать капусту острым ножом.
- Воду залить в чайник и вскипятить.
- Капусту поместить в дуршлаг.
- Дуршлаг поставить на тарелку и залить капусту кипятком.
- Капусту, залитую кипятком, отложить в сторонку минут на двадцать. Так капуста сохранит гораздо больше витаминов и микроэлементов, нежели при варке на плите.
- Лук и укроп помыть, просушить и мелко нарезать.
- Через двадцать минут слить воду с капусты, сцедить ее и хорошенько отжать.
- Капусту переложить в глубокую емкость и остудить.
- Остывшую капусту посолить.
- К капусте добавить мелко нарезанный лук и укроп.
- Добавить молотый черный перец и молотый чеснок.
- В ту же миску вбить два яйца.
- Доложить четыре столовые ложки натурального йогурта или сметаны.
- Все хорошенько перемешать ложечкой и добавить муку. Нужно положить не менее четырех столовых ложек.
- Дальше регулировать по густоте теста. Тесто должно быть по густоте как на обычные оладьи.
- Сковороду поставить на огонь и влить в нее растительное масло.
- Масло следует хорошо разогреть.
- По столовой ложке капустного теста отправлять на сковороду.
- Оладушки жарить с обеих сторон до получения золотистого цвета.
Вот и готовы вкусные оладьи с капустой.
Переложите оладьи на тарелку и подайте к столу.
Такие оладьи лучше всего подавать со сметаной, йогуртом или же каким-нибудь сметанным соусом.
Приятного аппетита!
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