Новогодний салат без яиц. Обалденный вкус

Почти все салаты, которые готовят праздникам, всегда с яйцами. В этом вкусном блюде яиц нет, но присутствует индейка, которую вы можете заменить на любое мясо по своему вкусу. В салате много картофеля, поэтому его можно назвать картофельным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

индейка, 1 кг;

лук, 2 шт;

соль, перец, майонез, зелень;

огурцы маринованные, 5 – 6 шт.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель, остужаем, чистим от кожуры и режем кубиком.

Отварное в подсоленной воде со специями индейку остужаем и режем кубиками или про вашему вкусу.

Лук режем мелким кубиком.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом.

Пробуем и если мало соли, досаливаем и перчим.

Также вы можете взять еще и зелень, тогда салат получается свежим и ароматным.

Если хотите пикантности в салате, тогда лук предварительно промаринуйте, как вам нравится.