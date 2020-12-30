Новогодний салат без яиц. Обалденный вкус

Почти все салаты, которые готовят праздникам, всегда с яйцами. В этом вкусном блюде яиц нет, но присутствует индейка, которую вы можете заменить на любое мясо по своему вкусу. В салате много картофеля, поэтому его можно назвать картофельным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- индейка, 1 кг;
- лук, 2 шт;
- соль, перец, майонез, зелень;
- огурцы маринованные, 5 – 6 шт.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель, остужаем, чистим от кожуры и режем кубиком.
Отварное в подсоленной воде со специями индейку остужаем и режем кубиками или про вашему вкусу.
Лук режем мелким кубиком.
Смешиваем все продукты, заправляем майонезом.
Пробуем и если мало соли, досаливаем и перчим.
Также вы можете взять еще и зелень, тогда салат получается свежим и ароматным.
Если хотите пикантности в салате, тогда лук предварительно промаринуйте, как вам нравится.
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