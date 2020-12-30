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Новогодний салат без яиц. Обалденный вкус

Почти все салаты, которые готовят  праздникам, всегда с яйцами. В этом вкусном блюде яиц нет, но присутствует индейка, которую вы можете заменить на любое мясо по своему вкусу. В салате много картофеля, поэтому его можно назвать картофельным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 1 кг;
  • индейка, 1 кг;
  • лук, 2 шт;
  • соль, перец, майонез, зелень;
  • огурцы маринованные, 5 – 6 шт.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель, остужаем, чистим от кожуры и режем кубиком.

Отварное в подсоленной воде со специями индейку остужаем и режем кубиками или про вашему вкусу.

Лук режем мелким кубиком.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом.

Пробуем и если мало соли, досаливаем и перчим.

Также вы можете взять еще и зелень, тогда салат получается свежим и ароматным.

Если хотите пикантности в салате, тогда лук предварительно промаринуйте, как вам нравится.

Новогодний салат без яиц. Обалденный вкус

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