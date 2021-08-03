Итальянский омлет с овощами. Сытный и вкусный завтрак для всей семьи

Итальянский омлет с овощами получается нежным и вкусным, он замечательно подойдёт как для завтрака, так и для ужина.

Итальянский омлет с овощами: ингредиенты

Картошка — 210 гр. (двести десять грамм) Яйца — 4 шт. (четыре штуки) Морковка — 140 гр. (сто сорок грамм) Твёрдый сыр — 40 гр. (сорок грамм) Кабачки — 210 гр. (двести десять грамм) Красный перец — 190 гр. (сто девяносто грамм) Зелёный лук — 35 гр. (тридцать пять грамм) Персц, тимьян — по вкусу Оливковое масло — 3 ст. л (три столовые ложки) Соль — по вкусу Лук — 1 шт. (одна штука)

Способ приготовления:

Все овощи нарежьте соломкой потоньше, сыр натрите на мелкой тёрке, зелёный лук измельчите.

Обжарьте лук на разогретой с маслом сковороде около 4 минут.

Затем добавьте картошку, морковку и жарьте вместе с луком 9-11 минут.

Теперь введите кабачки, зелёный лук, поперчите, посолите и добавьте специи.

Всё вместе жарьте около 5-6 минут, уберите с огня и дайте остыть.

Яйца взбейте при помощи венчика, введите к ним сыр, немного соли и перца и вымесите.

Смесь добавьте к овощам, вымесите, накройте крышкой и и снова поставьте на огонь.

На самом слабом огне готовьте около 20 минут.

Подавайте в горячем виде, сверху посыпав лучком.

Итальянский омлет с овощами — аппетитный завтрак для всей семьи.

Готовьте на здоровье!