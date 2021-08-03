Итальянский омлет с овощами. Сытный и вкусный завтрак для всей семьи

Итальянский омлет с овощами получается нежным и вкусным, он замечательно подойдёт как для завтрака, так и для ужина.
Итальянский омлет с овощами: ингредиенты
- Картошка — 210 гр. (двести десять грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Морковка — 140 гр. (сто сорок грамм)
- Твёрдый сыр — 40 гр. (сорок грамм)
- Кабачки — 210 гр. (двести десять грамм)
- Красный перец — 190 гр. (сто девяносто грамм)
- Зелёный лук — 35 гр. (тридцать пять грамм)
- Персц, тимьян — по вкусу
- Оливковое масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль — по вкусу
- Лук — 1 шт. (одна штука)
Способ приготовления:
- Все овощи нарежьте соломкой потоньше, сыр натрите на мелкой тёрке, зелёный лук измельчите.
- Обжарьте лук на разогретой с маслом сковороде около 4 минут.
- Затем добавьте картошку, морковку и жарьте вместе с луком 9-11 минут.
- Теперь введите кабачки, зелёный лук, поперчите, посолите и добавьте специи.
- Всё вместе жарьте около 5-6 минут, уберите с огня и дайте остыть.
- Яйца взбейте при помощи венчика, введите к ним сыр, немного соли и перца и вымесите.
- Смесь добавьте к овощам, вымесите, накройте крышкой и и снова поставьте на огонь.
- На самом слабом огне готовьте около 20 минут.
- Подавайте в горячем виде, сверху посыпав лучком.
Итальянский омлет с овощами — аппетитный завтрак для всей семьи.
Готовьте на здоровье!
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