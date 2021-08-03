Скатерть-Самобранка

5 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • света снегирева Снегирева
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Отец научил солит...
  • михаил курзенков
    В рецепте дважды указан ванилин,а про лим.кислоту ни слова.Поясните подробнее рецепт.Крем Мокрое безе....
  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...

Итальянский омлет с овощами. Сытный и вкусный завтрак для всей семьи

Итальянский омлет с овощами получается нежным и вкусным, он замечательно подойдёт как для завтрака, так и для ужина.

Итальянский омлет с овощами: ингредиенты

Итальянский омлет с овощами

  1. Картошка — 210 гр. (двести десять грамм)
  2. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  3. Морковка — 140 гр. (сто сорок грамм)
  4. Твёрдый сыр — 40 гр. (сорок грамм)
  5. Кабачки — 210 гр. (двести десять грамм)
  6. Красный перец — 190 гр. (сто девяносто грамм)
  7. Зелёный лук — 35 гр. (тридцать пять грамм)
  8. Персц, тимьян — по вкусу
  9. Оливковое масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  10. Соль — по вкусу
  11. Лук — 1 шт. (одна штука)

Способ приготовления:

  •  Все овощи нарежьте соломкой потоньше, сыр натрите на мелкой тёрке, зелёный лук измельчите.
  • Обжарьте лук на разогретой с маслом сковороде около 4 минут.
  • Затем добавьте картошку, морковку и жарьте вместе с луком 9-11 минут.
  • Теперь введите кабачки, зелёный лук, поперчите, посолите и добавьте специи.
  • Всё вместе жарьте около 5-6 минут, уберите с огня и дайте остыть.
  • Яйца взбейте при помощи венчика, введите к ним сыр, немного соли и перца и вымесите.
  • Смесь добавьте к овощам, вымесите, накройте крышкой и и снова поставьте на огонь.
  • На самом слабом огне готовьте около 20 минут.
  • Подавайте в горячем виде, сверху посыпав лучком.

Итальянский омлет с овощами — аппетитный завтрак для всей семьи.

Итальянский омлет с овощами. Сытный и вкусный завтрак для всей семьи 2

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх