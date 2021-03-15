Теперь мои кастрюли всегда как новые, но я не натираю их часами. Расскажу про секрет и средство

У каждой хозяйки есть проблема с чистотой посуды. Особенно, с кастрюлями и сковородками, которые с внешней стороны могут покрываться налетом сажи, брызгами жира. Хочу поделиться с вами простым способом сохранения чистого блеска посуды.

Для приготовления средства для чистки кастрюль потребуется:

сода и перекись водорода по 3 ст.л;

средство для мытья посуды, 1 ст.л.

Процесс очистки

Смешиваем до однородности все ингредиенты.

Кастрюлю или чайник, которые вы хотите очистить, ставим с водой на плиту и греем. Выливаем воду и на горячую поверхность посуды наносим наше средство. Оставляем на 15 минут.

Теперь при помощи жесткой стороны кухонной губки очищаем посуду и споласкиваем ее под проточной водой.

Можно воспользоваться еще одним рецептом.

Нужно взять 150 г кальцинированной соды и 150 г тертого хозяйственного мыла.

Выкладываем этот состав в воду, укладываем кастрюлю в емкость и «варим» все около 2 часов.