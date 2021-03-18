Зефирный крем. Отлично подойдёт для любой выпечки

Зефирный крем получается упругим, нежным. Им можно смазывать коржи, бисквиты. Наш зефир, приготовленный в домашних условиях, будем употреблять не в охлажденном виде. Сахар в крем не стоит добавлять. Так как сладости достаточно.
Зефирный крем: ингредиенты
- 100 (сто) гр — зефира
- 100 (сто) гр — сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Зефир поместите в стеклянную банку, не разъединяя половинки. Отправьте в микроволновку на 30 секунд
- Масло нарежьте кубиками, дайте ему немного размягчиться
- Подогретый зефир необходимо взбить миксером, добавляя кусочки масла
- После того как используете половину масла, не взбивайте
- Поместите банку с кремом в кастрюлю с холодной водой и продолжайте взбивать, добавляя оставшееся масло
- Через 5 минут крем готов!
- Крем из зефира можно использовать в качестве наполнителя для эклеров или для украшения десертов: с помощью кулинарного шприца вы можете сделать стойкие листики, цветы или полоски. Зефирный крем такой вкусный. Испечь коржи, тоже не сложно. В интернете вы найдете множество доступных рецептов. Сделаете наш крем, и соберете тортик! Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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