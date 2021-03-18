Зефирный крем. Отлично подойдёт для любой выпечки

Зефирный крем получается упругим, нежным. Им можно смазывать коржи, бисквиты. Наш зефир, приготовленный в домашних условиях, будем употреблять не в охлажденном виде. Сахар в крем не стоит добавлять. Так как сладости достаточно.

Зефирный крем: ингредиенты

100 (сто) гр — зефира 100 (сто) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления: