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Зефирный крем. Отлично подойдёт для любой выпечки

Зефирный крем получается упругим, нежным. Им можно смазывать коржи, бисквиты. Наш зефир, приготовленный в домашних условиях, будем употреблять не в охлажденном виде. Сахар в крем не стоит добавлять. Так как сладости достаточно.

Зефирный крем

Зефирный крем: ингредиенты

  1. 100 (сто) гр — зефира
  2. 100 (сто) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления:

  • Зефир поместите в стеклянную банку, не разъединяя половинки. Отправьте в микроволновку на 30 секунд
  • Масло нарежьте кубиками, дайте ему немного размягчиться
  • Подогретый зефир необходимо взбить миксером, добавляя кусочки масла
  • После того как используете половину масла, не взбивайте
  • Поместите банку с кремом в кастрюлю с холодной водой и продолжайте взбивать, добавляя оставшееся масло
  • Через 5 минут крем готов!
  • Крем из зефира можно использовать в качестве наполнителя для эклеров или для украшения десертов: с помощью кулинарного шприца вы можете сделать стойкие листики, цветы или полоски. Зефирный крем такой вкусный. Испечь коржи, тоже не сложно. В интернете вы найдете множество доступных рецептов. Сделаете наш крем, и соберете тортик! Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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