Скатерть-Самобранка

5 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Курица с абрикосами. Шикарное блюдо к праздничному столу

Курица с абрикосами. Шикарное блюдо к праздничному столу

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриная грудка 2шт
Абрикосы, средние ( консервированные) 3шт
Твердый сыр 150г
Сметана 2 ст.л.
Чеснок 2 зубчика
Сахар 2ст.л.
Соль по вкусу
Перец по вкусу

 

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Надрезаем грудку c одной стороны, делая «кармашек».

 

гр7
Удаляем косточки у абрикосов, засыпаем их сахаром, заливаем водой и отвариваем 1-2 минуты.Если вы используете консервированные абрикосы, эту процедуру нужно пропустить.

 

гр6

 

 

Натираем сыр на мелкой терке. Измельчаем чеснок и смешиваем его со сметаной и сыром.

 

гр5

 

Куриную грудку солим, перчим и фаршируем абрикосами.

 

 

гр3

 

Добавляем сыр с чесноком.Скалываем края грудки зубочистками.Выкладываем грудки в форму для запекания и поливаем растительным маслом.

 

гр4

 

Запекаем курицу в разогретой до 200 градусов духовке до румяной корочки.

 

гр2

 

 

Чтобы грудка не стала сильно сухой, периодически поливайте ее соком, который выделится во время запекания.Куриные грудки, фаршированные абрикосами готовы!

 

гр1

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
2
Обсудить

Картина дня

наверх