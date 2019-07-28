Курица с абрикосами. Шикарное блюдо к праздничному столу

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриная грудка 2шт
Абрикосы, средние ( консервированные) 3шт
Твердый сыр 150г
Сметана 2 ст.л.
Чеснок 2 зубчика
Сахар 2ст.л.
Соль по вкусу
Перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Надрезаем грудку c одной стороны, делая «кармашек».
Удаляем косточки у абрикосов, засыпаем их сахаром, заливаем водой и отвариваем 1-2 минуты.Если вы используете консервированные абрикосы, эту процедуру нужно пропустить.
Натираем сыр на мелкой терке. Измельчаем чеснок и смешиваем его со сметаной и сыром.
Куриную грудку солим, перчим и фаршируем абрикосами.
Добавляем сыр с чесноком.Скалываем края грудки зубочистками.Выкладываем грудки в форму для запекания и поливаем растительным маслом.
Запекаем курицу в разогретой до 200 градусов духовке до румяной корочки.
Чтобы грудка не стала сильно сухой, периодически поливайте ее соком, который выделится во время запекания.Куриные грудки, фаршированные абрикосами готовы!
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