Курица с абрикосами. Шикарное блюдо к праздничному столу

ИНГРЕДИЕНТЫ

Куриная грудка 2шт

Абрикосы, средние ( консервированные) 3шт

Твердый сыр 150г

Сметана 2 ст.л.

Чеснок 2 зубчика

Сахар 2ст.л.

Соль по вкусу

Перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Надрезаем грудку c одной стороны, делая «кармашек».



Удаляем косточки у абрикосов, засыпаем их сахаром, заливаем водой и отвариваем 1-2 минуты.Если вы используете консервированные абрикосы, эту процедуру нужно пропустить.

Натираем сыр на мелкой терке. Измельчаем чеснок и смешиваем его со сметаной и сыром.

Куриную грудку солим, перчим и фаршируем абрикосами.

Добавляем сыр с чесноком.Скалываем края грудки зубочистками.Выкладываем грудки в форму для запекания и поливаем растительным маслом.

Запекаем курицу в разогретой до 200 градусов духовке до румяной корочки.

Чтобы грудка не стала сильно сухой, периодически поливайте ее соком, который выделится во время запекания.Куриные грудки, фаршированные абрикосами готовы!