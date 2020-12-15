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Все ищут этот рецепт. Салат с черносливом и куриным филе

С черносливом все салаты получаются с очень оригинальным вкусом, его часто добавляют в самые дорогие блюда в ресторанах. Вот и это салат относится к премиум-классу, хотя никаких дорогущих продуктов в нем нет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • чернослив, 12 – 14 шт;
  • куриное филе, часть;
  • шампиньоны, 12 шт;
  • морковь корейская, 100 г;
  • кукуруза консервированная, 5 ст.л;
  • майонез, 2 ст.л;
  • лук, 1 шт;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком и маринуем в уксусе, сахара и соли (по 0.5 ч.л), заливаем кипятком и оставляем до остывания. Перед тем, как добавить в салат, отжимаем.

Мясо ржем кубиком и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до румяности и остужаем.

Грибы режем кусочками и обжариваем любым способом. Также остужаем.

Чернослив режем мелкими кусочками.

Корейскую морковь мелко режем.

Смешиваем мясо, чернослив, морковь, лук, кукурузу и грибы.

Солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом.

Для подачи можно выложить порционно или выложить на блюдо,  украсить фигурно вырезанной морковью и веточками зелени.

Все ищут этот рецепт. Салат с черносливом и куриным филе

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