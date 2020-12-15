Все ищут этот рецепт. Салат с черносливом и куриным филе

С черносливом все салаты получаются с очень оригинальным вкусом, его часто добавляют в самые дорогие блюда в ресторанах. Вот и это салат относится к премиум-классу, хотя никаких дорогущих продуктов в нем нет.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- чернослив, 12 – 14 шт;
- куриное филе, часть;
- шампиньоны, 12 шт;
- морковь корейская, 100 г;
- кукуруза консервированная, 5 ст.л;
- майонез, 2 ст.л;
- лук, 1 шт;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Лук режем мелким кубиком и маринуем в уксусе, сахара и соли (по 0.5 ч.л), заливаем кипятком и оставляем до остывания. Перед тем, как добавить в салат, отжимаем.
Мясо ржем кубиком и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до румяности и остужаем.
Грибы режем кусочками и обжариваем любым способом. Также остужаем.
Чернослив режем мелкими кусочками.
Корейскую морковь мелко режем.
Смешиваем мясо, чернослив, морковь, лук, кукурузу и грибы.
Солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом.
Для подачи можно выложить порционно или выложить на блюдо, украсить фигурно вырезанной морковью и веточками зелени.
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