Теперь курицу готовлю только так! Как приготовить любую часть курицы нежно и сочно

По этому рецепту вы можете готовить любую часть курицы, мясо всегда получается нежным, мягким, сочным. Очень рекомендую сделать такую закуску на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные окорочка, 3 шт;
- сметана, 2 ст.л;
- молоко, 250 мл;
- мука, 2 ст.л;
- лук, 2 шт;
- чеснок, 5 зубчиков;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до прозрачности.
Отдельно обжариваем на растительном масле курицу до румяной корочки.
Соединяем молоко и муку.
В курицу добавляем челок рубленый чеснок и жарим 1 минуту.
Добавляем лук, сметану, солим и перчим, заливаем молоком с мукой. Перемешиваем.
Доводим до кипения, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим 30 минут.
Такое нежное с пикантной ноткой мясо, прекрасно сочетается с любыми гарнирами и закусками.
Можно за пару минут до окончания готовки, посыпать тертым сыром, тогда мясо будет с ярким сырным ароматом и вкусом.
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