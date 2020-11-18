Теперь курицу готовлю только так! Как приготовить любую часть курицы нежно и сочно

По этому рецепту вы можете готовить любую часть курицы, мясо всегда получается нежным, мягким, сочным. Очень рекомендую сделать такую закуску на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные окорочка, 3 шт;

сметана, 2 ст.л;

молоко, 250 мл;

мука, 2 ст.л;

лук, 2 шт;

чеснок, 5 зубчиков;

соль, перец.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до прозрачности.

Отдельно обжариваем на растительном масле курицу до румяной корочки.

Соединяем молоко и муку.

В курицу добавляем челок рубленый чеснок и жарим 1 минуту.

Добавляем лук, сметану, солим и перчим, заливаем молоком с мукой. Перемешиваем.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим 30 минут.

Такое нежное с пикантной ноткой мясо, прекрасно сочетается с любыми гарнирами и закусками.

Можно за пару минут до окончания готовки, посыпать тертым сыром, тогда мясо будет с ярким сырным ароматом и вкусом.