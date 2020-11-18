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Теперь курицу готовлю только так! Как приготовить любую часть курицы нежно и сочно

По этому рецепту вы можете готовить любую часть курицы, мясо всегда получается нежным, мягким, сочным. Очень рекомендую сделать такую закуску на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриные окорочка, 3 шт;
  • сметана, 2 ст.л;
  • молоко, 250 мл;
  • мука, 2 ст.л;
  • лук, 2 шт;
  • чеснок, 5 зубчиков;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до прозрачности.

Отдельно обжариваем на растительном масле курицу до румяной корочки.

Теперь курицу готовлю только так! Как приготовить любую часть курицы нежно и сочно

Соединяем молоко и муку.

В курицу добавляем челок рубленый чеснок и жарим 1 минуту.

Добавляем лук, сметану, солим и перчим, заливаем молоком с мукой. Перемешиваем.

Теперь курицу готовлю только так! Как приготовить любую часть курицы нежно и сочно

Доводим до кипения, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим 30 минут.

Теперь курицу готовлю только так! Как приготовить любую часть курицы нежно и сочно

Такое нежное с пикантной ноткой мясо, прекрасно сочетается с любыми гарнирами и закусками.

Теперь курицу готовлю только так! Как приготовить любую часть курицы нежно и сочно

Можно за пару минут до окончания готовки, посыпать тертым сыром, тогда мясо будет с ярким сырным ароматом и вкусом.

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