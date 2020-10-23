Вкусный завтрак из лаваша: простая, вкусная и быстрая закуска

Сегодня мы рекомендуем Вам приготовить вкусный завтрак из лаваша.

О лаваше:

Слово лаваш произошло от слова лавш, которое в средневековом армянском означало плоские хлебцы. Лаваш впервые начали изготавливать возле Междуречья. Основа культуры лаваша была положена ещё во времена шумеров. Лаваш стал очень распространенным видом хлеба в Армении. Об этом говорят найденные древневековые и средневековые армянские тониры, в которых были обнаружены остатки лаваша. Далее лаваш распространился по Закавказью. Теперь же его используют в очень многих странах мира.

Лаваш сыграл роль также в формировании народных традиций. Лаваш считается символом семейного очага. Поэтому во время свадьбы мать жениха накидывает на плечи молодожёнов лаваш, чтобы они жили в достатке, и чтобы дома у них царили мир и гармония.

Есть красивая традиция армянского Матаха. Лаваш для Матаха готовится на основе муки, собранной по горсточке из семи домов. Так каждый из домов становится причастным к созданию общего блага.

Вкусный завтрак из лаваша: ингредиенты

Один лаваш

Два ломтика плавленного сыра

Два ломтика ветчины

Половина зубчика чеснока

Зелёный лук

Горная мята

Укроп

Красный сладкий перец

Чёрный молотый перец

Соль

Растительное масло

Сухари

Яйцо

Вкусный завтрак из лаваша: как приготовить

Для начала готовим приправу. Берём укроп, зелёный лук и перечную мяту. Последняя придаёт приятную свежесть. Моем и высушиваем в центрифуге либо на полотенце. Мелко нарезаем.

Берём укроп, зелёный лук и перечную мяту. Последняя придаёт приятную свежесть. Моем и высушиваем в центрифуге либо на полотенце. Мелко нарезаем. Тонкими пластинками нарезаем зубчик чеснока. Затем режем пластинки на мелкие кубики. Перемешиваем с зеленью и измельчаем ножиком.

Приправляем красным сладким перцем, молотым чёрным перцем. Немножечко солим. Перемешиваем и опять проходимся ножичком.

Включаем духовку, чтобы она прогрелась до ста восьмидесяти градусов.

Переходим к лавашу. Обрезаем края ножницами. Нарезаем лаваш полосками, шириной чуть больше ломтика плавленного сыра.

Взбиваем яйцо. Лаваш смазываем яйцом. Кладём на него сыр. Выкладываем приготовленную приправу. Туго заворачиваем цилиндриком. Края же сгибаем внутрь.

Готовый цилиндрик макаем в яйцо. Затем обваливаем в сухарях.

Стеклянную форму для выпечки сбрызгиваем растительным маслом. Выкладываем в неё лавашики.

То же самое проделываем с ветчиной. Можно также промазать лавашик сметаной.

Отправляем в духовку на пятнадцать минут.

Вкусный завтрак из лаваша: готов

Ну что же, приятного Вам завтрака, друзья!