Вкусный завтрак из лаваша: простая, вкусная и быстрая закуска

Сегодня мы рекомендуем Вам приготовить вкусный завтрак из лаваша.
О лаваше:
Слово лаваш произошло от слова лавш, которое в средневековом армянском означало плоские хлебцы. Лаваш впервые начали изготавливать возле Междуречья. Основа культуры лаваша была положена ещё во времена шумеров. Лаваш стал очень распространенным видом хлеба в Армении. Об этом говорят найденные древневековые и средневековые армянские тониры, в которых были обнаружены остатки лаваша. Далее лаваш распространился по Закавказью. Теперь же его используют в очень многих странах мира.
Лаваш сыграл роль также в формировании народных традиций. Лаваш считается символом семейного очага. Поэтому во время свадьбы мать жениха накидывает на плечи молодожёнов лаваш, чтобы они жили в достатке, и чтобы дома у них царили мир и гармония.
Есть красивая традиция армянского Матаха. Лаваш для Матаха готовится на основе муки, собранной по горсточке из семи домов. Так каждый из домов становится причастным к созданию общего блага.
Вкусный завтрак из лаваша: ингредиенты
- Один лаваш
- Два ломтика плавленного сыра
- Два ломтика ветчины
- Половина зубчика чеснока
- Зелёный лук
- Горная мята
- Укроп
- Красный сладкий перец
- Чёрный молотый перец
- Соль
- Растительное масло
- Сухари
- Яйцо
Вкусный завтрак из лаваша: как приготовить
- Для начала готовим приправу. Берём укроп, зелёный лук и перечную мяту. Последняя придаёт приятную свежесть. Моем и высушиваем в центрифуге либо на полотенце. Мелко нарезаем.
- Тонкими пластинками нарезаем зубчик чеснока. Затем режем пластинки на мелкие кубики. Перемешиваем с зеленью и измельчаем ножиком.
- Приправляем красным сладким перцем, молотым чёрным перцем. Немножечко солим. Перемешиваем и опять проходимся ножичком.
- Включаем духовку, чтобы она прогрелась до ста восьмидесяти градусов.
- Переходим к лавашу. Обрезаем края ножницами. Нарезаем лаваш полосками, шириной чуть больше ломтика плавленного сыра.
- Взбиваем яйцо. Лаваш смазываем яйцом. Кладём на него сыр. Выкладываем приготовленную приправу. Туго заворачиваем цилиндриком. Края же сгибаем внутрь.
- Готовый цилиндрик макаем в яйцо. Затем обваливаем в сухарях.
- Стеклянную форму для выпечки сбрызгиваем растительным маслом. Выкладываем в неё лавашики.
- То же самое проделываем с ветчиной. Можно также промазать лавашик сметаной.
- Отправляем в духовку на пятнадцать минут.
Вкусный завтрак из лаваша: готов
Ну что же, приятного Вам завтрака, друзья!
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