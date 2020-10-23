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Вкусный завтрак из лаваша: простая, вкусная и быстрая закуска

Сегодня мы рекомендуем Вам приготовить вкусный завтрак из лаваша.

О лаваше:

Слово лаваш произошло от слова лавш, которое в средневековом армянском означало плоские хлебцы. Лаваш впервые начали изготавливать возле Междуречья. Основа культуры лаваша была положена ещё во времена шумеров. Лаваш стал очень распространенным видом хлеба в Армении. Об этом говорят найденные древневековые и средневековые армянские тониры, в которых были обнаружены остатки лаваша. Далее лаваш распространился по Закавказью. Теперь же его используют в очень многих странах мира.

Лаваш сыграл роль также в формировании народных традиций. Лаваш считается символом семейного очага. Поэтому во время свадьбы мать жениха накидывает на плечи молодожёнов лаваш, чтобы они жили в достатке, и чтобы дома у них царили мир и гармония.

Есть красивая традиция армянского Матаха. Лаваш для Матаха готовится на основе муки, собранной по горсточке из семи домов. Так каждый из домов становится причастным к созданию общего блага.

Вкусный завтрак из лаваша: ингредиенты

  • Один лаваш
  • Два ломтика плавленного сыра
  • Два ломтика ветчины
  • Половина зубчика чеснока
  • Зелёный лук
  • Горная мята
  • Укроп

Вкусный завтрак из лаваша

  • Красный сладкий перец
  • Чёрный молотый перец
  • Соль
  • Растительное масло
  • Сухари
  • Яйцо

Вкусный завтрак из лаваша: как приготовить

  • Для начала готовим приправу.
    Берём укроп, зелёный лук и перечную мяту. Последняя придаёт приятную свежесть. Моем и высушиваем в центрифуге либо на полотенце. Мелко нарезаем.
  • Тонкими пластинками нарезаем зубчик чеснока. Затем режем пластинки на мелкие кубики. Перемешиваем с зеленью и измельчаем ножиком.
  • Приправляем красным сладким перцем, молотым чёрным перцем. Немножечко солим. Перемешиваем и опять проходимся ножичком.

Вкусный завтрак из лаваша

  • Включаем духовку, чтобы она прогрелась до ста восьмидесяти градусов.
  • Переходим к лавашу. Обрезаем края ножницами. Нарезаем лаваш полосками, шириной чуть больше ломтика плавленного сыра.
  • Взбиваем яйцо. Лаваш смазываем яйцом. Кладём на него сыр. Выкладываем приготовленную приправу. Туго заворачиваем цилиндриком. Края же сгибаем внутрь.
  • Готовый цилиндрик макаем в яйцо. Затем обваливаем в сухарях.
  • Стеклянную форму для выпечки сбрызгиваем растительным маслом. Выкладываем в неё лавашики.
  • То же самое проделываем с ветчиной. Можно также промазать лавашик сметаной.
  • Отправляем в духовку на пятнадцать минут.

Вкусный завтрак из лаваша: готов

Ну что же, приятного Вам завтрака, друзья!

 

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