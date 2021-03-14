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Салат Диана. Оригинальный салатик на праздничный и повседневный стол

Салат Диана — невероятно нежный, с прекрасным сочетанием ингредиентов — салатик. Выглядит невероятно эффектно. Отличный вариант и для торжественного стола!

Салат Диана

Салат Диана: ингредиенты

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — трески
  2. 1 (один) стакан — риса отварного
  3. 4 (четыре) шт — яиц
  4. 2 (две) шт — огурцов
  5. 150 (сто пятьдесят) гр — консервированной кукурузы
  6. зеленый лук
  7. лист салат
  8. петрушка
  9. майонез
  10. соль по вкусу
  11. белый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Подготовьте раздельную посуду для всех ингредиентов. Один огурец нарежьте кубиком, а второй оставьте для украшения салата. Мелко нарежьте зеленый лук и смешайте в посуде с огурцом
  • Отварите яйца, отделите белок от желтков. Белки натрите на крупной терке, а желтки — на мелкой. Нарежьте печень трески ножом, а отварной рис заправьте маслом от печени и посолите
  • Оставшийся огурец нарежьте спиралью с помощью специального приспособления
  • Возьмите красивое праздничное блюдо, выложите на него листья салата, сверху поставьте сервировочное кольцо диаметром 16 см
  • Выкладывайте слои в таком порядке: рис, печень трески, отварные белки, майонез, консервированная кукуруза, майонез, огурец и лук, майонез, яичные желтки
  • Слегка утрамбуйте все слои, снимите сервировочное кольцо, сверху выложите спираль из огурца и листья петрушки.
    Салат Диана получился таким нежным и вкусным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Будьте здоровы!
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