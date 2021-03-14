Салат Диана. Оригинальный салатик на праздничный и повседневный стол

Салат Диана — невероятно нежный, с прекрасным сочетанием ингредиентов — салатик. Выглядит невероятно эффектно. Отличный вариант и для торжественного стола!
Салат Диана: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр — трески
- 1 (один) стакан — риса отварного
- 4 (четыре) шт — яиц
- 2 (две) шт — огурцов
- 150 (сто пятьдесят) гр — консервированной кукурузы
- зеленый лук
- лист салат
- петрушка
- майонез
- соль по вкусу
- белый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Подготовьте раздельную посуду для всех ингредиентов. Один огурец нарежьте кубиком, а второй оставьте для украшения салата. Мелко нарежьте зеленый лук и смешайте в посуде с огурцом
- Отварите яйца, отделите белок от желтков. Белки натрите на крупной терке, а желтки — на мелкой. Нарежьте печень трески ножом, а отварной рис заправьте маслом от печени и посолите
- Оставшийся огурец нарежьте спиралью с помощью специального приспособления
- Возьмите красивое праздничное блюдо, выложите на него листья салата, сверху поставьте сервировочное кольцо диаметром 16 см
- Выкладывайте слои в таком порядке: рис, печень трески, отварные белки, майонез, консервированная кукуруза, майонез, огурец и лук, майонез, яичные желтки
- Слегка утрамбуйте все слои, снимите сервировочное кольцо, сверху выложите спираль из огурца и листья петрушки. Салат Диана получился таким нежным и вкусным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Будьте здоровы!
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