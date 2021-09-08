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Брускетта с сыром чесноком и помидорами. Закуска, которая понравится всем

Брускетта с сыром чесноком и помидорами — очень вкусная закуска, которая понравится очень многим.

Брускетта с сыром чесноком и помидорами: ингредиенты

Брускетта с сыром чесноком и помидорами

  1. Помидоры — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  2. Цельно зерновой хлеб — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  3. Сыр твёрдый — 40 гр. (сорок грамм)
  4. Чеснок — 1 з. (один зубчик)
  5. Оливковое масло — 5 мл. (пять миллилитров)
  6. Зелень — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.
  • Помидоры, чеснок и зелень мелко нарежьте, соедините с сыром и тщательно перемешайте.
  • Хлеб смажьте оливковым маслом и выложите на  него получившуюся смесь.
  • Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте брускетту 5-7 минут.
  • Подавайте блюдо в горячем виде.

Брускетта с сыром чесноком и помидорами — быстрый и интересный завтрак

 

Брускетта с сыром чесноком и помидорами. Закуска, которая понравится всем 2

Приятного аппетита!

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