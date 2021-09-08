Брускетта с сыром чесноком и помидорами. Закуска, которая понравится всем

Брускетта с сыром чесноком и помидорами — очень вкусная закуска, которая понравится очень многим.
Брускетта с сыром чесноком и помидорами: ингредиенты
- Помидоры — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Цельно зерновой хлеб — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Сыр твёрдый — 40 гр. (сорок грамм)
- Чеснок — 1 з. (один зубчик)
- Оливковое масло — 5 мл. (пять миллилитров)
- Зелень — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.
- Помидоры, чеснок и зелень мелко нарежьте, соедините с сыром и тщательно перемешайте.
- Хлеб смажьте оливковым маслом и выложите на него получившуюся смесь.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте брускетту 5-7 минут.
- Подавайте блюдо в горячем виде.
Брускетта с сыром чесноком и помидорами — быстрый и интересный завтрак
Приятного аппетита!
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