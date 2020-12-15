Пышные пончики: попробовав один попросите еще.

Пышные пончики! Сегодня предлагаем Вам приготовить великолепный десерт — вкусные пышные пончики.

Пышные пончики:

Это такие круглые или же продолговатые, жареные в большом количестве масла пирожки с дыркой. Слово «пончик» имеет польское происхождение и в переводе означает круглый сладкий жареный пирожок.

Пышные пончики: ингредиенты

пол-литра молока

сто тридцать граммов сливочного масла

три столовые ложки сахарного песка

чайная ложка соли

килограмм муки

одиннадцать граммов сухих дрожжей

пакетик ванильного сахара

двадцать граммов сахарной пудры

восемьсот миллилитров подсолнечного масла – для жарки

Пышные пончики: готовка

Молоко закипятить и остудить до сорока градусов. Влить в глубокую емкость.

Воду закипятить, остудить до той же температуры и долить к молоку.

В ту же емкость добавить сухие дрожжи. Хорошо перемешать смесь.

Добавить сахар и снова смешать.

Накрыть толстым полотенцем и оставить на четверть часа, чтобы дрожжи начали свою деятельность.

Через пятнадцать минут снять полотенце и вбить яйца.

Масло растопить на водяной бане и влить к остальным компонентам.

Добавить ванильный сахар, соль, сахарный песок и все хорошо взбить венчиком.

В ту же емкость просеять муку, периодически помешивая массу.

Замесить тесто руками. Должны получить тесто средней консистенции.

Собрать тесто в шар, положить обратно в ту же емкость, укрыть полотенцем и отложить приблизительно часа на два. Тесто в объеме должно увеличится в два раза.

После этого выложить тесто на присыпленную мукой рабочую поверхность. Слегка размять его руками.

Разделить тесто пополам.

Из каждой половинки при помощи скалки раскатать лист толщиной в один сантиметр.

При помощи обычного тонкостенного стакана вырезать в листах кружочки.

Затем при помощи рюмочки в каждом кружочке вырезать круглую серединку.

Вырезанные пончики аккуратно неплотно расположить на застеленном пергаментной бумаге противне.

Оставить пончики на полчаса, чтобы они в два раза увеличились в объеме.

В сковороду с толстым дном налить подсолнечное масло и раскалить его. Масла должно быть довольно-таки много, чтобы пончики хорошо прожарились со всех сторон.

В раскаленное масло запустить по шесть пончиков за раз. Нужно учитывать, что пончики при жарке увеличатся в размере.

Жарить пончики нужно с обеих сторон до красивого золотистого цвета. На каждую сторону нужно приблизительно полторы минуты.

Готовые пончики при помощи шумовки извлечь из кипящего масла и выложить на бумажные полотенца, чтобы дать стечь лишнему жиру.

Положить пончики на красивое плоское блюдо, присыпать сахарной пудрой.

Пышные пончики: готовы

Все, наш великолепный десерт – пышные вкусные пончики ожидает Вас на столе. Пожалуйста поторопитесь, а то рискуете остаться без единого пончика!