Пышные пончики: попробовав один попросите еще.

Пышные пончики! Сегодня предлагаем Вам приготовить великолепный десерт — вкусные пышные пончики.
Пышные пончики:
Это такие круглые или же продолговатые, жареные в большом количестве масла пирожки с дыркой. Слово «пончик» имеет польское происхождение и в переводе означает круглый сладкий жареный пирожок.
Пышные пончики: ингредиенты
- пол-литра молока
- сто тридцать граммов сливочного масла
- три столовые ложки сахарного песка
- чайная ложка соли
- килограмм муки
- одиннадцать граммов сухих дрожжей
- пакетик ванильного сахара
- двадцать граммов сахарной пудры
- восемьсот миллилитров подсолнечного масла – для жарки
Пышные пончики: готовка
- Молоко закипятить и остудить до сорока градусов. Влить в глубокую емкость.
- Воду закипятить, остудить до той же температуры и долить к молоку.
- В ту же емкость добавить сухие дрожжи. Хорошо перемешать смесь.
- Добавить сахар и снова смешать.
- Накрыть толстым полотенцем и оставить на четверть часа, чтобы дрожжи начали свою деятельность.
- Через пятнадцать минут снять полотенце и вбить яйца.
- Масло растопить на водяной бане и влить к остальным компонентам.
- Добавить ванильный сахар, соль, сахарный песок и все хорошо взбить венчиком.
- В ту же емкость просеять муку, периодически помешивая массу.
- Замесить тесто руками. Должны получить тесто средней консистенции.
- Собрать тесто в шар, положить обратно в ту же емкость, укрыть полотенцем и отложить приблизительно часа на два. Тесто в объеме должно увеличится в два раза.
- После этого выложить тесто на присыпленную мукой рабочую поверхность. Слегка размять его руками.
- Разделить тесто пополам.
- Из каждой половинки при помощи скалки раскатать лист толщиной в один сантиметр.
- При помощи обычного тонкостенного стакана вырезать в листах кружочки.
- Затем при помощи рюмочки в каждом кружочке вырезать круглую серединку.
- Вырезанные пончики аккуратно неплотно расположить на застеленном пергаментной бумаге противне.
- Оставить пончики на полчаса, чтобы они в два раза увеличились в объеме.
- В сковороду с толстым дном налить подсолнечное масло и раскалить его. Масла должно быть довольно-таки много, чтобы пончики хорошо прожарились со всех сторон.
- В раскаленное масло запустить по шесть пончиков за раз. Нужно учитывать, что пончики при жарке увеличатся в размере.
- Жарить пончики нужно с обеих сторон до красивого золотистого цвета. На каждую сторону нужно приблизительно полторы минуты.
- Готовые пончики при помощи шумовки извлечь из кипящего масла и выложить на бумажные полотенца, чтобы дать стечь лишнему жиру.
Положить пончики на красивое плоское блюдо, присыпать сахарной пудрой.
Пышные пончики: готовы
Все, наш великолепный десерт – пышные вкусные пончики ожидает Вас на столе. Пожалуйста поторопитесь, а то рискуете остаться без единого пончика!
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