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Пышные пончики: попробовав один попросите еще.

Пышные пончики! Сегодня предлагаем Вам приготовить великолепный десерт — вкусные пышные пончики.

Пышные пончики:

Это такие круглые или же продолговатые, жареные в большом количестве масла пирожки с дыркой. Слово «пончик» имеет польское происхождение и в переводе означает круглый сладкий жареный пирожок.

Пышные пончики

Пышные пончики: ингредиенты

  • пол-литра молока
  • сто тридцать граммов сливочного масла
  • три столовые ложки сахарного песка
  • чайная ложка соли
  • килограмм муки
  • одиннадцать граммов сухих дрожжей
  • пакетик ванильного сахара
  • двадцать граммов сахарной пудры
  • восемьсот миллилитров подсолнечного масла – для жарки

Пышные пончики: готовка

  • Молоко закипятить и остудить до сорока градусов. Влить в глубокую емкость.
  • Воду закипятить, остудить до той же температуры и долить к молоку.
  • В ту же емкость добавить сухие дрожжи. Хорошо перемешать смесь.

Пышные пончики

  • Добавить сахар и снова смешать.
  • Накрыть толстым полотенцем и оставить на четверть часа, чтобы дрожжи начали свою деятельность.
  • Через пятнадцать минут снять полотенце и вбить яйца.
  • Масло растопить на водяной бане и влить к остальным компонентам.
  • Добавить ванильный сахар, соль, сахарный песок и все хорошо взбить венчиком.
  • В ту же емкость просеять муку, периодически помешивая массу.
  • Замесить тесто руками. Должны получить тесто средней консистенции.
  • Собрать тесто в шар, положить обратно в ту же емкость, укрыть полотенцем и отложить приблизительно часа на два. Тесто в объеме должно увеличится в два раза.
  • После этого выложить тесто на присыпленную мукой рабочую поверхность. Слегка размять его руками.
  • Разделить тесто пополам.
  • Из каждой половинки при помощи скалки раскатать лист толщиной в один сантиметр.
  • При помощи обычного тонкостенного стакана вырезать в листах кружочки.
  • Затем при помощи рюмочки в каждом кружочке вырезать круглую серединку.
  • Вырезанные пончики аккуратно неплотно расположить на застеленном пергаментной бумаге противне.
  • Оставить пончики на полчаса, чтобы они в два раза увеличились в объеме.
  • В сковороду с толстым дном налить подсолнечное масло и раскалить его. Масла должно быть довольно-таки много, чтобы пончики хорошо прожарились со всех сторон.
  • В раскаленное масло запустить по шесть пончиков за раз. Нужно учитывать, что пончики при жарке увеличатся в размере.
  • Жарить пончики нужно с обеих сторон до красивого золотистого цвета. На каждую сторону нужно приблизительно полторы минуты.
  • Готовые пончики при помощи шумовки извлечь из кипящего масла и выложить на бумажные полотенца, чтобы дать стечь лишнему жиру.

Пышные пончики

Положить пончики на красивое плоское блюдо, присыпать сахарной пудрой.

Пышные пончики: готовы

Все, наш великолепный десерт – пышные вкусные пончики ожидает Вас на столе. Пожалуйста поторопитесь, а то рискуете остаться без единого пончика!

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