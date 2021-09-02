Оладьи Со Вкусом Пиццы: Вкусный и Быстрый Завтрак

Оладьи со вкусом пиццы! Оладьи со вкусом пиццы! Если Вы любите вкусно покушать, но не любите готовить, то предлагаем Вам вкусный и быстрый завтрак. Оладьи со вкусом пиццы понравятся всем домочадцам, особенно детворе.
Оладьи со вкусом пиццы: ингредиенты
- сто граммов ветчины
- два яйца
- сто граммов сыра
- четыре пера зеленого лука
- сто граммов сладкого перца
- полтора стакана кефира
- чайная ложка соли
- половина чайной ложки соды
- полтора стакана муки
Оладьи со вкусом пиццы: как приготовить
- Ветчину нарезать мелким кубиком и поместить в глубокую миску.
- Яйца вбить в ту же миску.
- Туда же натереть через мелкое сито сыр.
- Веточки зеленого лука помыть, просушить полотенцем и порезать ножницами прямо в миску.
- Сладкий перец помыть, удалить семена и плодоножки, порезать мелким кубиком.
- Отправить в миску к остальным продуктам.
- Все компоненты залить кефиром.
- Посолить, добавить соду и все перемешать.
- После просеять в эту же миску полтора стакана муки.
- Хорошо все размешать, чтобы не получилось комочков. Тесто должно получится консистенции густой сметаны.
- При помощи столовой ложки выложить подготовленное тесто в сковороду с хорошо разогретым растительным маслом.
- Прожаривать оладьи следует с обеих сторон по пять минут с каждой стороны.
Вот и готов наш быстрый и вкусный завтрак.
Переложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
После красиво уложите на тарелочке и подайте к столу.
Ну и вкусные же оладьи со вкусом пиццы у нас получились. Обязательно их попробуйте.
Оладьи со вкусом пиццы: готов
Приятного аппетита!
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