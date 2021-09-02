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Оладьи Со Вкусом Пиццы: Вкусный и Быстрый Завтрак

Оладьи со вкусом пиццы! Оладьи со вкусом пиццы! Если Вы любите вкусно покушать, но не любите готовить, то предлагаем Вам вкусный и быстрый завтрак. Оладьи со вкусом пиццы понравятся всем домочадцам, особенно детворе.

Оладьи со вкусом пиццы: ингредиенты

  • сто граммов ветчины

Оладьи со вкусом пиццы

  • два яйца
  • сто граммов сыра
  • четыре пера зеленого лука
  • сто граммов сладкого перца
  • полтора стакана кефира
  • чайная ложка соли

Оладьи со вкусом пиццы

  • половина чайной ложки соды
  • полтора стакана муки

Оладьи со вкусом пиццы: как приготовить

  • Ветчину нарезать мелким кубиком и поместить в глубокую миску.

Оладьи Со Вкусом Пиццы: Вкусный и Быстрый Завтрак 24

  • Яйца вбить в ту же миску.
  • Туда же натереть через мелкое сито сыр.
  • Веточки зеленого лука помыть, просушить полотенцем и порезать ножницами прямо в миску.
  • Сладкий перец помыть, удалить семена и плодоножки, порезать мелким кубиком.
  • Отправить в миску к остальным продуктам.
  • Все компоненты залить кефиром.
  • Посолить, добавить соду и все перемешать.
  • После просеять в эту же миску полтора стакана муки.
  • Хорошо все размешать, чтобы не получилось комочков. Тесто должно получится консистенции густой сметаны.

Оладьи Со Вкусом Пиццы: Вкусный и Быстрый Завтрак 25

  • При помощи столовой ложки выложить подготовленное тесто в сковороду с хорошо разогретым растительным маслом.
  • Прожаривать оладьи следует с обеих сторон по пять минут с каждой стороны.

Вот и готов наш быстрый и вкусный завтрак.

Переложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Оладьи Со Вкусом Пиццы: Вкусный и Быстрый Завтрак 26

После красиво уложите на тарелочке и подайте к столу.

Ну и вкусные же оладьи со вкусом пиццы у нас получились. Обязательно их попробуйте.

Оладьи со вкусом пиццы: готов

Приятного аппетита!

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