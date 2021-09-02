Оладьи Со Вкусом Пиццы: Вкусный и Быстрый Завтрак

Оладьи со вкусом пиццы! Оладьи со вкусом пиццы! Если Вы любите вкусно покушать, но не любите готовить, то предлагаем Вам вкусный и быстрый завтрак. Оладьи со вкусом пиццы понравятся всем домочадцам, особенно детворе.

Оладьи со вкусом пиццы: ингредиенты

сто граммов ветчины

два яйца

сто граммов сыра

четыре пера зеленого лука

сто граммов сладкого перца

полтора стакана кефира

чайная ложка соли

половина чайной ложки соды

полтора стакана муки

Оладьи со вкусом пиццы: как приготовить

Ветчину нарезать мелким кубиком и поместить в глубокую миску.

Яйца вбить в ту же миску.

Туда же натереть через мелкое сито сыр.

Веточки зеленого лука помыть, просушить полотенцем и порезать ножницами прямо в миску.

Сладкий перец помыть, удалить семена и плодоножки, порезать мелким кубиком.

Отправить в миску к остальным продуктам.

Все компоненты залить кефиром.

Посолить, добавить соду и все перемешать.

После просеять в эту же миску полтора стакана муки.

Хорошо все размешать, чтобы не получилось комочков. Тесто должно получится консистенции густой сметаны.

При помощи столовой ложки выложить подготовленное тесто в сковороду с хорошо разогретым растительным маслом.

Прожаривать оладьи следует с обеих сторон по пять минут с каждой стороны.

Вот и готов наш быстрый и вкусный завтрак.

Переложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

После красиво уложите на тарелочке и подайте к столу.

Ну и вкусные же оладьи со вкусом пиццы у нас получились. Обязательно их попробуйте.

Оладьи со вкусом пиццы: готов

Приятного аппетита!