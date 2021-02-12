Насыпаю рис в котлеты и заливаю водой, готовлю ужин на одной сковороде

Ужин для большой семьи совершенно без усилий и массы времени на кухне. Набор самых простых продуктов, быстро превратиться в очень вкусный и сытный ужин или обед.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 400 г;
- рис, 400 г;
- лук, 150 г;
- яйцо, 1 шт;
- сухари;
- овощи сухие смесь, 2 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Мелко режем лук и смешиваем его с фаршем. Фарш берите любой по своему вкусу.
Заправляем фарш солью, перцем и специями, вымешиваем, вбиваем яйцо, вымешиваем.
Совет: в фарш можно положить панировочные сухари, они придадут особый вкус. Но не много, пару ложек достаточно.
Формируем котлеты и обжариваем на растительном масле по 1 минуте с каждой стороны.
Рис хорошо промываем.
Котлеты укладываем в сковороду, сверху высыпаем рис, посыпаем сухой смесью овощей, солим и перчим, добавляем разные специи и ароматные травы по вашему вкусу.
Наливаем воду так, чтобы она была немного выше риса. Если в процессе готовки ее будет недостаточно, доливайте.
Накрываем сковороду крышкой, ставим на небольшой огонь и тушим 40 минут. Отверстие для пара, закройте полотенцем, чтобы блюдо внутри хорошо пропаривалось.
Аккуратно перемешиваем рис с овощами, стараясь не повредить котлеты, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут, чтобы блюдо «дошло».
Как видите, времени потрачено минимум, а вот результат, вас точно удивит и это блюдо войдет в ваш рацион питания.
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