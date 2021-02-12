Насыпаю рис в котлеты и заливаю водой, готовлю ужин на одной сковороде

Ужин для большой семьи совершенно без усилий и массы времени на кухне. Набор самых простых продуктов, быстро превратиться в очень вкусный и сытный ужин или обед.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 400 г;

рис, 400 г;

лук, 150 г;

яйцо, 1 шт;

сухари;

овощи сухие смесь, 2 ст.л;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Мелко режем лук и смешиваем его с фаршем. Фарш берите любой по своему вкусу.

Заправляем фарш солью, перцем и специями, вымешиваем, вбиваем яйцо, вымешиваем.

Совет: в фарш можно положить панировочные сухари, они придадут особый вкус. Но не много, пару ложек достаточно.

Формируем котлеты и обжариваем на растительном масле по 1 минуте с каждой стороны.

Рис хорошо промываем.

Котлеты укладываем в сковороду, сверху высыпаем рис, посыпаем сухой смесью овощей, солим и перчим, добавляем разные специи и ароматные травы по вашему вкусу.

Наливаем воду так, чтобы она была немного выше риса. Если в процессе готовки ее будет недостаточно, доливайте.

Накрываем сковороду крышкой, ставим на небольшой огонь и тушим 40 минут. Отверстие для пара, закройте полотенцем, чтобы блюдо внутри хорошо пропаривалось.

Аккуратно перемешиваем рис с овощами, стараясь не повредить котлеты, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут, чтобы блюдо «дошло».

Как видите, времени потрачено минимум, а вот результат, вас точно удивит и это блюдо войдет в ваш рацион питания.