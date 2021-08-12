Летний салат на зиму: готовим 15 лет и не надоедает. Овощной салат на зиму

Самые любые овощи у всех – это огурцы, помидоры, сладкий перец. Чтобы и зимой наслаждаться вкусом и свежим ароматом любимого ассорти, предлагаю использовать мой рецепт заготовки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 3.5 кг;

огурцы, 1 кг;

перец болгарский, 500 г%

зелень по пучку;

чеснок, 1 головка;

соль, 80 г;

сахар, 100 г;

масло растительное, 120 г;

перец острый, 2 шт;

лавровый лист, перец горошком;

уксус 9 %, 6 ч.л.

Процесс приготовления

Огурцы режем кружочками. Если любите кабачки, возьмите их вместо огурчиков.

Томаты режем кусочками.

Сладкий перец режем соломкой.

Лук режем тонкими полукольцами.

Смешиваем овощи с рубленой зеленью и чесноком, солью, сахаром и растительным маслом, кусочками острого перца.

Совет: если нет свежего острого перца, заменяйте измельченным.

Оставляем салат на 15 минут.

Раскладываем салат в банки, заливаем соком.

Накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.

Доливаем теплую воду и стерилизуем с момента закипания 30 минут.

Закручиваем крышками и переворачиваем, оставляем остывать.

Храним салат в повале или в кладовке.

Закуска просто изумительная, прекрасно сочетается с гарнирами, мясными блюдами. Можно подавать с мясной нарезкой и салом.