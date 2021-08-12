Летний салат на зиму: готовим 15 лет и не надоедает. Овощной салат на зиму

Самые любые овощи у всех – это огурцы, помидоры, сладкий перец. Чтобы и зимой наслаждаться вкусом и свежим ароматом любимого ассорти, предлагаю использовать мой рецепт заготовки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры, 3.5 кг;
огурцы, 1 кг;
перец болгарский, 500 г%
зелень по пучку;
чеснок, 1 головка;
соль, 80 г;
сахар, 100 г;
масло растительное, 120 г;
перец острый, 2 шт;
лавровый лист, перец горошком;
уксус 9 %, 6 ч.л.
Процесс приготовления
Огурцы режем кружочками. Если любите кабачки, возьмите их вместо огурчиков.
Томаты режем кусочками.
Сладкий перец режем соломкой.
Лук режем тонкими полукольцами.
Смешиваем овощи с рубленой зеленью и чесноком, солью, сахаром и растительным маслом, кусочками острого перца.
Совет: если нет свежего острого перца, заменяйте измельченным.
Оставляем салат на 15 минут.
Раскладываем салат в банки, заливаем соком.
Накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.
Доливаем теплую воду и стерилизуем с момента закипания 30 минут.
Закручиваем крышками и переворачиваем, оставляем остывать.
Храним салат в повале или в кладовке.
Закуска просто изумительная, прекрасно сочетается с гарнирами, мясными блюдами. Можно подавать с мясной нарезкой и салом.
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