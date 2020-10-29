Рулеты из баклажанов с грецким орехом: одно из вкуснейших блюд грузинской кухни

Рулеты из баклажанов с грецким орехом! Если вы увлекаетесь грузинской кухней, то обязательно попробуйте приготовить эту популярную закуску. Рулеты из баклажанов с грецким орехом очень вкусные и полезные.
Рулеты из баклажанов с грецким орехом: ингредиенты
- ядра грецких орехов – 200 г
- баклажаны – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- лук – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
- петрушка, кинза – на усмотрение
- хмели-сунели – 5 г
Рулеты из баклажанов с грецким орехом: пошаговый рецепт
- Взять баклажан, вымыть его, порезать тонкими полосками шириной в 5 мм. Чтобы ушла горечь нужно посолить их с обеих сторон и оставить на 30 мин. Промыть водой и обсушить бумажным полотенцем.
- В сковороду налить немного масла и немного разогреть. Выложить туда баклажаны и прожарить с обеих сторон так, чтобы получить румяный цвет.
- Выложить баклажановые полоски на салфетку, чтобы масло стекло.
- Почистить лук, помыть, порезать мелкими полукольцами и прожарить на растительном масле до получения золотистого цвета.
- Растолочь ядра орехов, добавить прожареный лук, чеснок, соль, приправу и блендером все измельчить.
- Выложить полученную массу в миску, полить лимонным соком и хорошенько перемешать. Если получилась густая масса можно добавить немного воды.
- Вдоль баклажановой полоски ближе к краю выложить начинку из орехов и завернуть. Когда все полоски будут завернуты, выложить их в плоскую тарелку и украсить зернами граната.
Рулеты из баклажанов с грецким орехом: готовы
Закуска готова, можно подавать к столу.
Баклажановые рулетики понравятся всем.
Рулеты из баклажанов с грецким орехом: видео
Кушайте и наслаждайтесь невероятным сочетанием вкусовых красок!
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