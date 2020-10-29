Рулеты из баклажанов с грецким орехом: одно из вкуснейших блюд грузинской кухни

Рулеты из баклажанов с грецким орехом! Если вы увлекаетесь грузинской кухней, то обязательно попробуйте приготовить эту популярную закуску. Рулеты из баклажанов с грецким орехом очень вкусные и полезные.

Рулеты из баклажанов с грецким орехом: ингредиенты

ядра грецких орехов – 200 г

баклажаны – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

лук – 1 шт.

лимон – 1 шт.

петрушка, кинза – на усмотрение

хмели-сунели – 5 г

Рулеты из баклажанов с грецким орехом: пошаговый рецепт

Взять баклажан, вымыть его, порезать тонкими полосками шириной в 5 мм. Чтобы ушла горечь нужно посолить их с обеих сторон и оставить на 30 мин. Промыть водой и обсушить бумажным полотенцем.

В сковороду налить немного масла и немного разогреть. Выложить туда баклажаны и прожарить с обеих сторон так, чтобы получить румяный цвет.

Выложить баклажановые полоски на салфетку, чтобы масло стекло.

Почистить лук, помыть, порезать мелкими полукольцами и прожарить на растительном масле до получения золотистого цвета.

Растолочь ядра орехов, добавить прожареный лук, чеснок, соль, приправу и блендером все измельчить.

Выложить полученную массу в миску, полить лимонным соком и хорошенько перемешать. Если получилась густая масса можно добавить немного воды.

Вдоль баклажановой полоски ближе к краю выложить начинку из орехов и завернуть. Когда все полоски будут завернуты, выложить их в плоскую тарелку и украсить зернами граната.

Рулеты из баклажанов с грецким орехом: готовы

Закуска готова, можно подавать к столу.

Баклажановые рулетики понравятся всем.

Рулеты из баклажанов с грецким орехом: видео

Кушайте и наслаждайтесь невероятным сочетанием вкусовых красок!