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Рулеты из баклажанов с грецким орехом: одно из вкуснейших блюд грузинской кухни

Рулеты из баклажанов с грецким орехом! Если вы увлекаетесь грузинской кухней, то обязательно попробуйте приготовить эту популярную закуску. Рулеты из баклажанов с грецким орехом очень вкусные и полезные.

Рулеты из баклажанов с грецким орехом: ингредиенты

Рулеты из баклажанов с грецким орехом

  • ядра грецких орехов – 200 г
  • баклажаны – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • лук – 1 шт.
  • лимон – 1 шт.
  • петрушка, кинза – на усмотрение
  • хмели-сунели – 5 г

Рулеты из баклажанов с грецким орехом: пошаговый рецепт

  • Взять баклажан, вымыть его, порезать тонкими полосками шириной в 5 мм. Чтобы ушла горечь нужно посолить их с обеих сторон и оставить на 30 мин. Промыть водой и обсушить бумажным полотенцем.
  • В сковороду налить немного масла и немного разогреть. Выложить туда баклажаны и прожарить с обеих сторон так, чтобы получить румяный цвет.
  • Выложить баклажановые полоски на салфетку, чтобы масло стекло.
  • Почистить лук, помыть, порезать мелкими полукольцами и прожарить на растительном масле до получения золотистого цвета.
  • Растолочь ядра орехов, добавить прожареный лук, чеснок, соль, приправу и блендером все измельчить.
  • Выложить полученную массу в миску, полить лимонным соком и хорошенько перемешать. Если получилась густая масса можно добавить немного воды.

Рулеты из баклажанов с грецким орехом

  • Вдоль баклажановой полоски ближе к краю выложить начинку из орехов и завернуть. Когда все полоски будут завернуты, выложить их в плоскую тарелку и украсить зернами граната.

Рулеты из баклажанов с грецким орехом: готовы

Закуска готова, можно подавать к столу.

Баклажановые рулетики понравятся всем.

Рулеты из баклажанов с грецким орехом: видео

Кушайте и наслаждайтесь невероятным сочетанием вкусовых красок!

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