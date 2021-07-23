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Жареная капуста с сосисками. Классическое блюдо для сытного ужина

Жареная капуста с сосисками — очень вкусное блюдо из традиционных продуктов.

Жареная капуста с сосисками: ингредиенты

Жареная капуста с сосисками

  1. Сосиски/сардельки – 3-4 шт. (три-четыре штуки)
  2. Капуста – 1 кг. (один килограмм)
  3. Зелёный сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
  4. Красный сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
  5. Бекон – 120 г. (сто двадцать грамм)
  6. Лук – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
  7. Чеснок – 4-5 з. (четыре-пять зубчика)
  8. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  9. Приправа для овощей в сухом виде – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  10. Чёрный перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  11. Соль

Способ приготовления:

  • Капусту нарежьте покрупнее. Лук и перцы формируйте соломкой.
  • Сосиски и бекон нарежьте, чеснок измельчите.
  • Сковороду нагрейте, введите бекон и жарьте на среднем огне 3 минуты.
  • Введите туда же сосиски и жарьте всё вместе максимум 5 минут до золотистости.
  • Мясные продукты уберите в ёмкость.
  • Введите масло, перцы, лук, жарьте несколько минут на среднем огне.
  • Введите чеснок, жарьте минуту, помешивая.
  • Поперчите, посолите, приправьте овощи, добавьте капусту.
  • Жарьте 15 минут на среднем огне, постоянно вымешивая.
  • К капусте и овощам вводите мясные продукты, вымешайте. Накройте крышкой и жарьте ещё 15 минут.

Жареная капуста с сосисками  — очень вкусно и оригинально.

Жареная капуста с сосисками. Классическое блюдо для сытного ужина 6

Готовьте на здоровье!

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