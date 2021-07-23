Жареная капуста с сосисками. Классическое блюдо для сытного ужина

Жареная капуста с сосисками — очень вкусное блюдо из традиционных продуктов.
Жареная капуста с сосисками: ингредиенты
- Сосиски/сардельки – 3-4 шт. (три-четыре штуки)
- Капуста – 1 кг. (один килограмм)
- Зелёный сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
- Красный сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
- Бекон – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Лук – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
- Чеснок – 4-5 з. (четыре-пять зубчика)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Приправа для овощей в сухом виде – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Чёрный перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль
Способ приготовления:
- Капусту нарежьте покрупнее. Лук и перцы формируйте соломкой.
- Сосиски и бекон нарежьте, чеснок измельчите.
- Сковороду нагрейте, введите бекон и жарьте на среднем огне 3 минуты.
- Введите туда же сосиски и жарьте всё вместе максимум 5 минут до золотистости.
- Мясные продукты уберите в ёмкость.
- Введите масло, перцы, лук, жарьте несколько минут на среднем огне.
- Введите чеснок, жарьте минуту, помешивая.
- Поперчите, посолите, приправьте овощи, добавьте капусту.
- Жарьте 15 минут на среднем огне, постоянно вымешивая.
- К капусте и овощам вводите мясные продукты, вымешайте. Накройте крышкой и жарьте ещё 15 минут.
Жареная капуста с сосисками — очень вкусно и оригинально.
Готовьте на здоровье!
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