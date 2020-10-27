Без выпечки! Полезный десерт из тыквы «Угадайка» за 5 минут

Такой десерт из тыквы получится очень вкусным и ароматным, полезным. Даже в том случае, если вы не любите тыкву, приготовьте десерт – вы получите удовольствие от его вкуса и разнообразите свое меню таким вкусным и полезным дополнением.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тыква вареная, 500 г;
- вода, 50 мл;
- желатин, 9 г;
- сахар или мед, 1 – 3 ст.л;
- апельсин, 1 шт;
- кокосовая стружка по желанию.
Процесс приготовления
Отвариваем тыкву кубиками.
Выдавливаем из апельсина сок и вливаем в тыкву.
Добавляем сахар или мед.
При помощи погружного блендера перебиваем массу до однообразного пюре.
Теперь пробуйте на сладость и если масло, тогда добавляйте сахар или мед по вкусу.
Желатин заливаем холодной водой и оставляем до набухания, потом растапливаем его и вливаем в тыквенную массу.
С помощью погружного блендера перебиваем массу.
Раскладываем массу по смазанным растительным маслом формочкам, пиалкам. Можно выложить в большую форму и потом вынуть порезать кусочками.
Ставим формы в холодильник до застывания массы. Это займет пару часов.
Если вы будете резать массу из большой формы, тогда можно эти кусочки обвалять в кокосовой стружке, в измельченных орешках.
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