Без выпечки! Полезный десерт из тыквы «Угадайка» за 5 минут

Такой десерт из тыквы получится очень вкусным и ароматным, полезным. Даже в том случае, если вы не любите тыкву, приготовьте десерт – вы получите удовольствие от его вкуса и разнообразите свое меню таким вкусным и полезным дополнением.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тыква вареная, 500 г;

вода, 50 мл;

желатин, 9 г;

сахар или мед, 1 – 3 ст.л;

апельсин, 1 шт;

кокосовая стружка по желанию.

Процесс приготовления

Отвариваем тыкву кубиками.

Выдавливаем из апельсина сок и вливаем в тыкву.

Добавляем сахар или мед.

При помощи погружного блендера перебиваем массу до однообразного пюре.

Теперь пробуйте на сладость и если масло, тогда добавляйте сахар или мед по вкусу.

Желатин заливаем холодной водой и оставляем до набухания, потом растапливаем его и вливаем в тыквенную массу.

С помощью погружного блендера перебиваем массу.

Раскладываем массу по смазанным растительным маслом формочкам, пиалкам. Можно выложить в большую форму и потом вынуть порезать кусочками.

Ставим формы в холодильник до застывания массы. Это займет пару часов.

Если вы будете резать массу из большой формы, тогда можно эти кусочки обвалять в кокосовой стружке, в измельченных орешках.