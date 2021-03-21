Еврейский способ пожарить шампиньоны и вешенки. Если пожарите целую сковородку, то съедите всё без остатка

Еврейский способ пожарить шампиньоны и вешенки. По этому рецепту грибы получаются невероятно вкусными, ароматными, и даже приятно хрустящими.
Еврейский способ пожарить шампиньоны и вешенки: ингредиенты
- пол кило — шампиньонов
- 2.5 стакана — топленного масла
- половина чайной ложки — соли
- 7 (семь) шт — перца горошком
Рецепт приготовления:
- Не берите крупные грибы. Они хороши только в первый день, а потом они впитывают воду. Лучше всего брать небольшого размера. Грибы промойте, почистите, а затем нарежьте кубиками. Если резать пластинками, то грибы выходят не такими вкусными. Затем снова промойте грибы, только очень быстро. Грибы не любят, когда много влаги. Затем переложите их на полотенце, чтоб отдать лишнюю влагу
- Перец горошком измельчите в мельничке
- Растопите масло на сковороде и выложите на нее равномерно грибы. Посолите и оставьте минут на пять. Затем, перемешайте грибы, и слегка уменьшите огонь. Оставьте так на минуты три. Теперь поперчите грибы, хорошенько их перемешайте и оставьте еще на минутку.
- Перемешай грибы, а затем слегка уменьши огонь. Оставь так ще на минуты 3. Теперь поперчи грибы, хорошенько их перемешай и оставь еще на минутку.
- Еврейский способ пожарить шампиньоны и вешенки совсем не сложен, как вы увидели. Но и вправду, получается необычно и вкусно. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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